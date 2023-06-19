يتولى النجم المتعدد المواهب فاريل وليامز الإدارة الفنية لدار لوي فويتون الفرنسية الراقية في انطلاقة أسبوع الموضة الرجالية في باريس الثلاثاء، في حدث يُنظر إليه على أنه تطور لافت في القطاع الذي يدرّ إيرادات بمليارات الدولارات.ويتحمل الموسيقي ومنسق الأسطوانات والمنتج الشهير هذه المسؤولية لصالح العلامة التجارية الفرنسية الشهيرة، على أمل البناء على التحول نحو أزياء الشارع الأميركية التي ساعدت الدار على تحقيق إيرادات تزيد عن 20 مليار يورو (22 مليار دولار) لأول مرة العام الفائت.ونشر وليامز إعلاناً تشويقياً على وسائل التواصل الاجتماعي، حيث شارك صورة لنفسه أمام متحف أورسيه في العاصمة الفرنسية تظهر فيها لوحة إعلانات عملاقة للمغنية ريهانا وهي في مراحل متقدمة من الحمل وتحمل حقائب ملونة من علامة "لوي فويتون".وقال الصحافي في مجلة "جي كيو" بنسختها الفرنسية بيار ألكسندر إمبيلي "إنه أمر غير مسبوق بالنسبة لعلامة تجارية على هذا المستوى، أن يصل مصمم بحملة للملابس الرجالية تضم للمرة الأولى امرأة... هو يعطينا لمحة عمّا ينتظرنا".ويواجه وليامز البالغ 50 عاماً تحدياً كبيراً لملء فراغ فيرجيل أبلوه الذي بث حياة جديدة في أزياء الشارع في دار لوي فويتون قبل وفاته المبكرة بسبب السرطان في عام 2021.لكن وليامز لطالما أثار الضجة لدى مروره على السجادة الحمراء في الأحداث الفنية، وعُرف بالملابس الجريئة التي تتجاوز أنماط الهيب هوب المعتادة، مع سلسلة تعاونات ربطته بدُور بارزة من أمثال شانيل ومونكلر وتيفاني، بالإضافة إلى لوي فويتون.