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أسبوع ميلانو للموضة يشهد عودة "فالنتينو" إلى عروض أزياء الرجال
موضة وجمال
2023-06-19 | 03:57
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أسبوع ميلانو للموضة يشهد عودة "فالنتينو" إلى عروض أزياء الرجال
استهلت دار "فالنتينو" الإيطالية للأزياء الراقية (هوت كوتور) الجمعة أسبوع ميلانو للموضة الرجالية بعد تقديمها في السنوات الثلاث الأخيرة تشكيلات مختلطة للجنسين، مسجلة بذلك عودتها إلى عاصمة إقليم لومبارديا التي أحجمت طويلاً عن المشاركة في عروضها مفضّلة عليها المنصات الباريسية.
وتشكّل هذه المشاركة أيضاً عودة مصمم الأزياء الإيطالي الشهير ومؤسس الدار فالنتينو غارافاني (91 عاماً) إلى جذوره، إذ قدّم في ميلانو في كانون الثاني 1985 أول عرض أزياء للرجال في مسيرته، قبل أن يحقق نجاحاً عالمياً ويتقاعد عام 2008.
واختار فالنتينو للكشف عن تشكيلته الرجالية الجمعة الفناء الداخلي لجامعة ميلانو التي تأسست عام 1923، في توقيت كانت تعجّ فيه بالطلاب، وحظيَ بعض هؤلاء بفرصة حضور العرض الذي شاءت الدار من خلال استقطاب الأجيال الشابة.
وفي موازاة خروج المدير الفني لـ"فالنتينو" منذ 2008 بييرباولي بيتشيولي على القواعد المألوفة لأزياء الرجل سعياً إلى جعلها أكثر حداثةً، حرص على توجيه أكثر من تحية إلى تاريخ الدار العريق.
من هذا المنطلق، نهلت التشكيلة من المخزون التقليدي، فتضمنت أزياء أنيقة تتألف من سروال برمودا قصير وسترات ضيقة بالأبيض أو الرمادي أو الأسود، لكنها شملت أيضاً قطعاً أقلّ رسميةً، ومنها بلوزات وسراويل فضفاضة مرفَقة بمعاطف طويلة.
وتواكب هذه الأزياء أكسسوارات لا غنى عنها لرجل فالنتينو، على غرار ربطة عنق رفيعة على طريقة موضة خمسينات القرن العشرين، وحقائب يد بألوان براقة، كالأصفر والأحمر والفوشيا، إضافة إلى أقراط أذن لمّاعة.
وباتت أزياء الرجال تحظى بتقدير كبير في "فالنتينو" نظراً إلى ما أحدثه بيتشيولي من تغيير في قواعدها، وإلى "أهميتها المتزايدة" في مبيعات الدار، على ما أكدت المجموعة التي يمتلكها منذ عام 2012 صندوق الاستثمار القطري "مايهولا".
ويشمل برنامج أسبوع الموضة الرجالية المخصص لتشكيلات ربيع سنة 2024 وصيفها، أكثر من 70 نشاطاً، لا تتعدى الافتراضية بالكامل منها خمسة، متجاوزاً بذلك مرحلة العروض عبر الإنترنت التي فرضتها القيود الهادفة إلى احتواء الجائحة.
ومن بين هذه الأنشطة 22 عرضاً حياً لدور الأزياء الكبرى، على غرار "دولتشه إيه غابانا" و"برادا" و"أرماني" و"زينيا".
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