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منظمة "بيتا" تستنكر استخدام دار "لوي فويتون" الفراء في مجموعة فاريل وليامز

موضة وجمال
2023-06-23 | 09:06
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منظمة &quot;بيتا&quot; تستنكر استخدام دار &quot;لوي فويتون&quot; الفراء في مجموعة فاريل وليامز
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منظمة "بيتا" تستنكر استخدام دار "لوي فويتون" الفراء في مجموعة فاريل وليامز

شجبت جمعية "بيتا" للرفق بالحيوان الخميس استخدام الفراء في أول تشكيلة لدار "لوي فويتون" من تصميم الأميركي فاريل وليامز عرضت الثلاثاء في باريس، معتبرة أن هذه القطع "لا تصلح إلا لمتحف للتاريخ".

وقالت نائبة الرئيس التنفيذية للجمعية في الولايات المتحدة تريسي ريمان في بيان إن "فاريل قدم تشكيلة لا تصلح إلا لمتحف للتاريخ بدلاً من أن يكون المصمم المبتكر الذي تحتاج إليه دار لوي فويتون بشدة لتنسجم مع روح العصر"، حسب وكالة فرانس برس.

واستعارت تريسي ريمان عنوان أغنية "هابي" التي ألّفها المدير الفني الجديد للأزياء الرجالية لدى "فويتون"، فاشارت إلى أن "بيتا تأمل في أن تكون فترة وجود وليامز في لوي فويتون قصيرة كحياة الحيوانات التي تعاني من نظرته المروعة في مجال الموضة، إذا كان التمثيل بالحيوانات يجعله سعيداً".

ولم تتلق وكالة فرانس برس أي رد فوري من "لوي فويتون" لدى محاولتها التواصل مع الدار لاستيضاحها موقفها.

وفي رسالة موجهة إلى وليامز، طلبت "بيتا الولايات المتحدة" الامتناع عن استخدام الفراء وجلود الزواحف، مذكّرة بأن دور أزياء أخرى من بينها "شانيل" توقفت عن استخدام هذه المواد.

آخر الأخبار

موضة وجمال

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الرفق بالحيوان

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فاريل وليامز

باريس.

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