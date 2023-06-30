"توقفوا عن فعل ذلك"... إختصاصي أقدام يُحذر من طريقة تقليم أظافر القدم الخاطئة (فيديو)

أصدر أحد إختصاصيّ الأقدام تحذيراً مهماً إلى متابعيه على تيك توك من طريقة شائعة تُستخدم لتقليم أظافر القدم والتي قد تودي إلى مشاكل صحية.



وشارك البريطاني المحترف بول، المقيم في سنغافورة، النصيحة عبر حسابه على تيك توك paulthepodiatrist الّذي يتابعه أكثر من 15 ألف شخص.



وقال بول في الفيديو التحذيري: "إذا كنتم تقصون أظافركم بطريقة خاطئة، فتوقفوا عن فعل ذلك... لأن ذلك سيودي إلى ظهور ظفر نام ويمكن أن يكلفكم لإزالته مئات أو آلاف الدولارات!".



وتابع بالقول: "وفّروا على أنفسكم الوقت والمال والألم عبر قصّ أظافركم بشكل صحيح."



وفي مقطع فيديو واضح، دخل بول في التفاصيل حول كيفية عدم قص أظافر القدمين بشكل خاطئ، ثم أوضح كيف يجب أن تتم مهمة العناية الشخصية بشكل صحيح.



وحصد الفيديو منذ ذلك الحين أكثر من 300 ألف مشاهدة ومئات من عمليات الحفظ والمشاركة من الأشخاص المهتمين بتغيير عاداتهم في تقليم أظافرهم.