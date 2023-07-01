"مجرد تذكير"... كيم كارداشيان تنشر صوراً عفوية "بالبيكيني الأزرق" على الشاطئ (صور)

نشرت نجمة تلفزيون الواقع كيم كارداشيان عبر حسابها الرسمي على إنستغرام ليل الجمعة مجموعة من الصور العفوية اتُّخذت لها على الشاطئ وهي ترتدي لباس البحر أو "البيكيني".

واستعرضت رائدة الأعمال، البالغة من العمر 42 عامًا، جسدها الرشيق بملابس السباحة من قطعتين باللون الأزرق على أحد الشواطئ في ولاية كاليفورنيا الأميركية.

وعلّقت النجمة الاميركية من أصول أرمنية على المنشور بالقول: "مجرّد تذكير"، متوجهةً بذلك إلى محبيها البالغ عددهم 361 مليون متابع.