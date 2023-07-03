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بسبب أعمال الشغب في باريس... إلغاء عرض أزياء لدار "سيلين"
موضة وجمال
2023-07-03 | 09:50
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بسبب أعمال الشغب في باريس... إلغاء عرض أزياء لدار "سيلين"
بسبب أعمال الشغب في باريس... إلغاء عرض أزياء لدار "سيلين"
أُلغي عرض أزياء للرجال لدار "سيلين" كان مقرراً مساء الأحد بسبب أعمال الشغب التي أعقبت مقتل الشاب نائل (17 عامًا)، على ما أعلن مصمم الأزياء هادي سليمان في صفحاته عبر منصات التواصل.
وكان سليمان أشار في منشور قصير على انستغرام إلى أنّ قرار إلغاء العرض اتُّخذ لأسباب ترتبط بالسلامة وبسبب "التطوّر المُحتمل لأعمال الشغب الخطرة".
وأضاف أن "إقامة عرض أزياء في باريس، في وقت تشهد فرنسا وعاصمتها هذه التطورات، يبدو من وجهة نظري، غير مناسب".
وقرر هادي سليمان الذي يعتبر أحد أكثر المصممين تأثيراً في الأزياء الرجالية، عرض مجموعته خارج الجدول الرسمي.
وتسببت أعمال الشغب التي أعقبت مقتل الشاب نائل برصاص الشرطة بإلغاء احتفالات ومناسبات عدّة، أبرزها حفلتين للمغنية ميلين فارمر كانتا مقررتين الجمعة والسبت في ستاد دو فرانس.
وألغى الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون بدوره زيارة دولة الى ألمانيا كان من المقرر أن تبدأ الأحد وتستمر ليومين، بعدما اختصر أيضا مشاركته في قمة للاتحاد الأوروبي استضافتها بروكسل الجمعة.
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الشغب
باريس
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