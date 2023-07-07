ملابس سباحة من فئة الهوت كوتور في عرض باريسي من "فيكتور أند رولف"

شهد أسبوع باريس للأزياء الراقية (هوت كوتور) الأربعاء عرضاً لتشكيلة الثنائي الهولندي "فيكتور أند رولف" للخريف والشتاء، والمؤلفة بالكامل من ملابس السباحة.وأقيم العرض في صالة خافتة الإضاءة، تتدلى من سقفها ثريات ضخمة، تجنباً لأي ربط بين التشكيلة والشاطئ، وتوخياً لإدراج هذا النوع من الأزياء التي تنتعل معها النساء أحذية عالية الكعوب ضمن سياق الحفلات الكبيرة.وتزامن العرض مع الذكرى الـ30 لتأسيس الدار التي تميزت بعروض ساخرة تنطوي على رسائل.وقال المصمم فيكتور هورستينغ لوسائل الإعلام في كواليس العرض "وجدنا أنها مناسبة كبيرة وارتأينا أن نحتفل بها بأصغر قطعة ملابس يمكن أن تخطر في البال، لأننا نريد أن نبقيها خفيفة".وأضاف "دمجنا في هذه القطع كل المبادئ التي أرسيناها على مدار الأعوام الثلاثين المنصرمة، كالكشكش والعقدة والزهور وتعدد الطبقات والسريالية طبعاً".وأضيفت إلى بعض القطع على الأكتاف أو من جهة الخلف أشكال لرجال يرتدون بزات رسمية وربطات عنق.وتميزت بعض أثواب السباحة ذات اللون الموحّد بكونها مزدوجة، يُرتدى أحدها على الجسم، والآخر جانبيّ معلّق على ذراع واحدة.أما تضخّم الكتفين فحققه المصممان بواسطة عيدان المشدّات (الكورسيه) التي تصل إلى مستوى الأذنين.وتضمنت بعض القطع رسائل صريحة على غرار no ("لا") على ثوب سباحة وردي أو wish you well ("أتمنى لكم التوفيق") على قطعة صفراء أو Dream on ("احلم") مكتوبة أعلى وأسفل ثوب سباحة من قطعتين.أما العروس التي حملت باقة ورد، فارتدت هي الأخرى ملابس سباحة بيضاء مع ذيل طويل جداً.