"كنت دائما فخوراً بكوني سعودياً"... أول عرض لمصمم سعودي في أسبوع باريس للأزياء الراقية (فيديو)

بات محمد آشي أول مصمم سعودي يشارك في أسبوع باريس للأزياء الراقية أو "هوت كوتور" الخميس، وهو ما يشكّل "ذروة" مسيرته المهنية، بحسب وكالة فرانس برس.

وسبق لسيدات شهيرات عالمياً بينهنّ الملكة الأردنية رانيا، والنجمات بينيلوبي كروز وديان كروغر وليدي غاغا أن ارتدين قطعاً من تصميم آشي الذي أقيم عرضه في مسرح شاتليه ضمن أسبوع الموضة الباريسي.

وتشكّل تصاميم آشي نقيضاً لقواعد اللباس السعودية، اذ تتسم بقدر كبير من الشفافية والفتحات التي تُبرِز الثديين والساقين.

وقال المصمم لوسائل الإعلام في كواليس العرض "أنا مواطن عالمي، لكني كنت دائما فخوراً بكوني سعودياً".

وأدخل آشي الريش والذيل الطويل إلى فساتينه التي طغى عليها اللونان الأبيض والأسود.

وأوضح أن تشكيلته تتمحور على "قصة حب مظلمة"، وتسعى إلى "استخراج الجمال من الأعماق وجعله ظاهراً".

وشق آشي طريقه الخاص بعد مغادرته المملكة قبل 30 عاماً، لكنّ تطور مسيرته يتزامن مع إعلان الرياض عن أسبوعها للموضة في تشرين الأول.

وتندرج هذه المحطة المفصلية في مسيرته، بعد سلسلة عروض أزياء ومشاريع لمصممين سعوديين شباب على هامش أسبوع الموضة الرجالية في باريس، في سياق تنامي "القوة الناعمة" السعودية في مجالات شتّى، من الرياضة إلى الفنون، رغم انتقادات تطاول المملكة على خلفية اتّهامات بانتهاكات حقوقية.