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كيف سيبدو شكل دمية باربي لو كانت امرأة حقيقية؟ (صور)
موضة وجمال
2023-07-21 | 14:47
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كيف سيبدو شكل دمية باربي لو كانت امرأة حقيقية؟ (صور)
كيف سيبدو شكل دمية باربي لو كانت امرأة حقيقية؟ (صور)
إبتكر الخبراء عرضًا واقعيًا للصور لما ستبدو عليه لعبة باربي كامرأة حقيقية - وهو أمر مروّع إلى حد ما.
فلو كانت باربي امرأة حقيقية كان سيكون لديها رقبة طويلة جدًا لدرجة أنها لن تستطيع رفع رأسها، وستمتلك كاحلين صغيرين لدرجة أنها ستضطر إلى المشي على أطرافها الأربعة، إذاً يبدو أن الحياة لن تكون ممتعة بالنسبة لامرأة حقيقية ذات شكل دمية.
وتم إنشاء النموذج من قبل خبراء من Rehabs.com، في محاولة لفهم أفضل لحقيقة مدى بُعد باربي عن المرأة العادية، وفق ما نقل موقع
دايلي ميل
.
وأوضحوا: "يُظهر عرضنا الواقعي للصور كيف ستبدو باربي بالحجم الطبيعي غريبة بالفعل، ويكشف عن الحجم الذي يمنع الدمية، التي يعتبرها الكثيرون مثالية، أن تكون امرأة حقيقية ''.
ويقدّر الفريق أن قياس رأس باربي سيبلغ حوالي 22 بوصة، بينما يبلغ حجم رقبتها تسع بوصات فقط.
للمقارنة، يبلغ متوسط رقبة المرأة حوالي 12-13 بوصة، ولسوء الحظ، فإن أبعاد باربي ستجعل رفع رأسها أمرًا صعبًا للغاية.
أما خصرها الصغير البالغ 16 بوصة - والذي يمكن مقارنته بخصر طفل صغير، وهو فعلياً أصغر من رأسها - من شأنه أيضًا أن يتسبب في مشاكل خطيرة لباربي الواقعية.
وأوضح موقع Rehabs.com أن "باربي لديها مساحة لنصف كبد وبضع بوصات من الأمعاء".
وتشتهر الدمية بساقيها الطويلتين، اللذين يزيد طولهما عن ذراعيها بنسبة 50 في المئة، ويبلغ مقاسها 16 بوصة فقط.
وللمقارنة، يبلغ متوسط طول ساقي المرأة 20 في المائة فقط أكثر من ذراعيها، هذا إلى جانب قدمي الدمية الصغيرتين وكاحليها، الأمر الذي سيجعل المشي صعبًا عليها للغاية.
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