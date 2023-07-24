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4 أخطاء للمكياج في الصيف تدمر بشرتك... وهذه أبرز الإصلاحات السريعة والرخيصة

موضة وجمال
2023-07-24 | 09:31
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4 أخطاء للمكياج في الصيف تدمر بشرتك... وهذه أبرز الإصلاحات السريعة والرخيصة
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4 أخطاء للمكياج في الصيف تدمر بشرتك... وهذه أبرز الإصلاحات السريعة والرخيصة

4 أخطاء للمكياج في الصيف تدمر بشرتك... وهذه أبرز الإصلاحات السريعة والرخيصة

عادةً ما يكون فصل الصيف قاسياً على بشرتك، مما يجعلها متعرّقة أو دهنية أو محترقة أو متقشّرة. ويمكن أن تتفاقم هذه التأثيرات اذا كنت تضعين المكياج على كامل الوجه في الجو الحار، ما يسبب لك ظهور الحبوب وطفحا جلديا غير مرغوب فيه، وفق ما نقل موقع ذا صن.
 
وهذه هي الأخطاء الأربعة التي يمكن أن تدمر بشرتك:
 
يمكن أن يسدّ كريم الأساس مسامك، وقد يترك بشرتك جافة جدًا خلال فصل الصيف، بالإضافة إلى أن حب الشباب هو حالة جلدية شائعة، وغالبًا ما ينتج عن انسداد بصيلات الشعر الموجودة تحت الجلد. فلتجنّب انسداد المسام التي تكون أكثر عرضة لانسداد العرق والزيت والبكتيريا والجلد الميت، ما يؤدي إلى ظهور البثور، يقترح الخبراء اختيار منتجات المكياج التي تحمل علامة "non-comedogenic'"، لأنها تحتوي على مكونات لا تسدّ المسام. 
 
ويمكن أن تنمو البكتيريا في الماسكارا القديمة، خاصة في درجات الحرارة العالية ما يؤدي الى تهيّج العين والعدوى. فينصحك مستشار البصريات برميها بعد ستة أشهر. 
 
هذا وقال استشاري البصريات إن البشرة الجافة عادة لا تسبب ضررًا كبيرًا. لكن عدم الاهتمام بها يمكن أن يؤدي إلى الإصابة بالتهاب الجلد التأتبي، المعروف أيضًا بـ "الأكزيما".
 
وبصرف النظر عن الاحتراق، يمكن أن يؤدي التعرض لأشعة الشمس أيضًا إلى تغير اللون وظهور البقع. حتى إذا كنت متيقظًا لاستخدام كريم الوقاية من الشمس، فقد تتفاعل بعض منتجات مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة مع أشعة الشمس، مما يجعلها أكثر حساسية تجاهها. ويمكن أن يؤدي التعرض لأشعة الشمس لفترات طويلة إلى إتلاف الطبقات العميقة من الجلد وزيادة التجاعيد والخطوط وزيادة خطر الإصابة بسرطان الجلد.
 
نصائح حول وضع الماكياج أثناء الحرارة المرتفعة

وعلى الرغم من ارتفاع الحرارة، يبقى وضع المكياج أمر لا بد منه ولكن يجب اتباع النصائح التالية.
 
 يجب أولاً التخفيف من كمية الماكياج على الوجه. ومن المفضل استبدال كريم الأساس الثقيل أي الـ Foundation بمنتجات مثل كريم BB أو CC. فهي غالبًا ما تأتي مع عامل حماية إضافي ومزايا ترطيب. وهذا سيساعد بشرتك على التنفس وتنظيم مستويات الرطوبة. 
 
كما يجب أيضًا أن ترتدي عامل حماية من الشمس SPF مع مكياجك، حتى في أيام الجو الغائم، ويجب إعادة وضعه كل ساعتين لأنه من الممكن أن يزول بسبب العرق. 
 
واستخدمي مرطب شفاه مع عامل حماية من الشمس قبل وضع أحمر الشفاه للحفاظ على شفاه رطبة وحمايتها من الأشعة فوق البنفسجية الضارة. 
 
أما سر الحفاظ على مكياجك في مكانه في الحرارة وحبس الرطوبة فهو استخدام بخاخ تثبيت جيد.
 
ويُنصح كذلك باختيار الماسكارا المقاومة للماء لتقليل احتمالية جريانها وتلطخها، واختيار كريم الأساس والكونسيلر الخالي من الزيوت لمنع بشرتك من أن تصبح دهنية وشديدة اللمعان. 
أخيرًا، حاولي الحصول على بضعة أيام خالية من المكياج للسماح لبشرتك بالتنفس والتعافي من أي ضرر محتمل.
 

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