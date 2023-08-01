ايقونة البوب بيونسيه تخطف الأنظار باطلالة من توقيع دار جورج حبيقة

ايقونة البوب بيونسيه تخطف الأنظار باطلالة من توقيع دار جورج حبيقة



اختطفت ايقونة البوب بيونسيه الانظار باطلالة من توقيع دار جورج حبيقة خلال حفلها الاستعراضي في نيو جيرسي.



وتحول اللوك الذي اختارته النجمة العالمية من مجموعة جورج حبيقة للخياطة الراقية لخريف ٢٠٢٣ الى حديث مواقع التواصل الاجتماعي بقصّته المبتكرة التي تطلبت ٣٥٠ ساعة عمل.



واقترن الفستان الزهري المصنوع من التول المطرز بالحبيبات البراقة، بقفازات مماثلة تدلّت منها اوشحة قماشية مطرزة اضافت لمسة دراماتيكية.



واكتملت الاطلالة بقناع وجه من التول تزين بازهار ثلاثية الابعاد مشغولة باليد.



