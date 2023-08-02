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أرات أن تظهر عارية في يوم زفافها فاختارت فستاناً شفافاً صمم لها خصيصاً! (صور)

أرات أن تظهر عارية في يوم زفافها فاختارت فستاناً شفافاً صمم لها خصيصاً! (صور)







ولهذا السبب اختارت العروس فستانا من الدانتيل الشفاف الذي تم تصميمه خصيصًا لها، وفق ما نقل موقع



وقررت توني تجربة الفستان لأول مرة في اليوم السابق لحفل زفافها وقامت بتصويره ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي.



وصُنع الفستان المصمم على طراز البوق ليكون شفافًا مع تفاصيل الدانتيل الأبيض في كل مكان ، حيث أرادت العروس شيئًا "فنيًا" في يومها الكبير. قررت العروس توني فولتون أن أفضل إطلالة ليوم زفافها هي أن تبدو كما لو كانت عارية.ولهذا السبب اختارت العروس فستانا من الدانتيل الشفاف الذي تم تصميمه خصيصًا لها، وفق ما نقل موقع ذا صن وقررت توني تجربة الفستان لأول مرة في اليوم السابق لحفل زفافها وقامت بتصويره ونشره على وسائل التواصل الاجتماعي.وصُنع الفستان المصمم على طراز البوق ليكون شفافًا مع تفاصيل الدانتيل الأبيض في كل مكان ، حيث أرادت العروس شيئًا "فنيًا" في يومها الكبير.

