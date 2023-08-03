تعرّت بالكامل واكتفت بالحذاء... إبنة مادونا البكر تعرض ملابس إحدى العلامات التجارية بصور جريئة! (صور)

تعرّت بالكامل واكتفت بالحذاء... إبنة مادونا البكر تعرض ملابس إحدى العلامات التجارية بصور جريئة! (صور)







وعرضت إبنة ملكة البوب البكر مادونا إطلالتها المتناسقة في جلسة تصوير لإحدى العلامات التجارية. تباهت لورد ليون بجسدها في حملة جديدة للأزياء الراقية، وفق ما نقل موقع ذا صن وعرضت إبنة ملكة البوب البكر مادونا إطلالتها المتناسقة في جلسة تصوير لإحدى العلامات التجارية.

وفي الصور ، تقدم لورد ليون، 26 عامًا ، عرض أزياء للمصمم والعلامة التجارية الأسترالية ديون لي ، لمجموعة Cage Chain الجديدة.