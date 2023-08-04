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بعد نجاتها من هجوم مسلح... زوجة سياسي أوكراني تعرض مفاتنها وإصابتها على غلاف بلاي بوي! (صور)

موضة وجمال
2023-08-04 | 13:21
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بعد نجاتها من هجوم مسلح... زوجة سياسي أوكراني تعرض مفاتنها وإصابتها على غلاف بلاي بوي! (صور)
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بعد نجاتها من هجوم مسلح... زوجة سياسي أوكراني تعرض مفاتنها وإصابتها على غلاف بلاي بوي! (صور)

بعد نجاتها من هجوم مسلح... زوجة سياسي أوكراني تعرض مفاتنها وإصابتها على غلاف بلاي بوي! (صور)

أصبحت زوجة سياسي أوكراني، نجا من محاولة اغتيال، وجه أول طبعة بلاي بوي تُطبع في البلاد منذ اندلاع الحرب.
 
وتظهر إيرينا بيلوتسيركوفيتس وهي ترتدي بيكيني معدنيًا ورقعة عين على الغلاف الأمامي للإصدار الأخير.
 
وخضعت العارضة والمقدمة التلفزيونية، التي يعمل زوجها مساعدًا لرئيس بلدية كييف فيتالي كليتشكو، لأشهر من العلاج الطارئ والجراحة الترميمية بعد أن تعرضت لهجوم مسلح مع أطفالها بعد ثلاثة أيام فقط من الغزو الروسي في 26 شباط من العام الماضي.
 
وأصبحت رمزا للمقاومة في أوكرانيا بعد الهجوم منذ ذلك الحين، وفق ما نقل موقع دايلي ميل.
 
وعولجت السيدة بيلوتسيركوفيتس في مستشفى في برلين. وتحدثت للمجلة عن المرة الأولى التي رأت فيها نفسها في المرآة بعد العلاج ، فقالت: "عين مفقودة ، وأنابيب بارزة في كل مكان ، وشعر محلوق من الجراحة.... غرز، ندوب، جروح في كل مكان ؛ أصبحت مجرد وحش فرانكشتاين. لقد تحطم فكي... لم يعد لدي وجه جميل، لكن بقي جسدي جميلاً."
 
وهي تعمل الآن مع القوى الثقافية الأوكرانية لتنظيم الأحداث للقوات.

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