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صور في أوضاع غير لائقة وتعرٍّ للفحص البدني... فضيحة تحرّش كبيرة تطال مسابقة جمال في هذا البلد!

صور في أوضاع غير لائقة وتعرٍّ للفحص البدني... فضيحة تحرّش كبيرة تطال مسابقة جمال في هذا البلد!







وقالت المحامية ميليسا أنغرايني الثلاثاء إن ست نساء تسابقن للفوز بلقب ملكة جمال إندونيسيا والتأهل للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون تقدمن ببلاغات للشرطة اتهمن فيها منظمي المسابقة بالتحرش الجنسي .



وقالت المتسابقات اللاتي تبارين للفوز بالمسابقة، التي أقيمت في العاصمة جاكرتا في الفترة من 29 تموز إلى الثالث من آب، إن المنظمين طلبوا من خمسة منهن خلع ملابسهن الداخلية لإجراء فحص بدني في غرفة كان يوجد بها أكثر من 20 شخصا من بينهم رجال.



وقالت أنغرايني إن المتسابقات الخمس خضعن لجلسة تصوير وهن عاريات الصدر، مضيفة أنه لم يكن هناك حاجة لإجراء مثل هذه الفحوصات.



وقالت إحدى المتسابقات في مؤتمر صحفي بثته قناة كومباس التلفزيونية الإخبارية إنها طُلب منها التقاط بعض الصور لها في أوضاع غير لائقة. وقالت المتسابقة التي رفضت الكشف عن اسمها وطمست القناة وجهها "شعرت وكأن البعض يسترق النظر إلي... كنت مرتبكة للغاية ولا أشعر بالراحة".



وأكدت الشرطة الإندونيسية أنها ستحقق في البلاغات التي تقدمت بها المتسابقات.



وحاولت رويترز الاتصال بالشركة التي تنظم مسابقة ملكة جمال إندونيسيا أو مؤسسها من خلال حساباتهما على وسائل التواصل الاجتماعي لكنهما لم يردا.



ولم يتسن لرويترز التواصل مع المتحدث باسم الشركة.



ولم ترد الجهة المسؤولة عن تنظيم مسابقة ملكة جمال الكون بعد على طلب للتعليق أُرسل لها عبر البريد الإلكتروني.



وتتأهل الفائزة بهذه المسابقة للتنافس مع أخريات للفوز بمسابقة ملكة جمال الكون التي ستقام في السلفادور أواخر هذا العام.

كشفت محامية نساء تسابقن للفوز بلقب ملكة جمال إندونيسيا والتأهل للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون إنهن تقدمن ببلاغات للشرطة اتهمن فيها منظمي المسابقة بالتحرش الجنسي بهن بعدما زعمن أنهن خضعن "لفحص بدني" وهن عاريات الصدر، وفق ما نقلت وكالة رويترز وقالت المحامية ميليسا أنغرايني الثلاثاء إن ست نساء تسابقن للفوز بلقب ملكة جمال إندونيسيا والتأهل للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون تقدمن ببلاغات للشرطة اتهمن فيها منظمي المسابقة بالتحرش الجنسي .وقالت المتسابقات اللاتي تبارين للفوز بالمسابقة، التي أقيمت في العاصمة جاكرتا في الفترة من 29 تموز إلى الثالث من آب، إن المنظمين طلبوا من خمسة منهن خلع ملابسهن الداخلية لإجراء فحص بدني في غرفة كان يوجد بها أكثر من 20 شخصا من بينهم رجال.وقالت أنغرايني إن المتسابقات الخمس خضعن لجلسة تصوير وهن عاريات الصدر، مضيفة أنه لم يكن هناك حاجة لإجراء مثل هذه الفحوصات.وقالت إحدى المتسابقات في مؤتمر صحفي بثته قناة كومباس التلفزيونية الإخبارية إنها طُلب منها التقاط بعض الصور لها في أوضاع غير لائقة. وقالت المتسابقة التي رفضت الكشف عن اسمها وطمست القناة وجهها "شعرت وكأن البعض يسترق النظر إلي... كنت مرتبكة للغاية ولا أشعر بالراحة".وأكدت الشرطة الإندونيسية أنها ستحقق في البلاغات التي تقدمت بها المتسابقات.وحاولت رويترز الاتصال بالشركة التي تنظم مسابقة ملكة جمال إندونيسيا أو مؤسسها من خلال حساباتهما على وسائل التواصل الاجتماعي لكنهما لم يردا.ولم يتسن لرويترز التواصل مع المتحدث باسم الشركة.ولم ترد الجهة المسؤولة عن تنظيم مسابقة ملكة جمال الكون بعد على طلب للتعليق أُرسل لها عبر البريد الإلكتروني.وتتأهل الفائزة بهذه المسابقة للتنافس مع أخريات للفوز بمسابقة ملكة جمال الكون التي ستقام في السلفادور أواخر هذا العام.