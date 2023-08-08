صور في أوضاع غير لائقة وتعرٍّ للفحص البدني... فضيحة تحرّش كبيرة تطال مسابقة جمال في هذا البلد!

الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
29
o
جبل لبنان
26
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
28
o
الجنوب
28
o
البقاع
25
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
29
o
جبل لبنان
26
o
متن
26
o
كسروان
26
o
الشمال
28
o
الجنوب
28
o
البقاع
25
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI News
LBCI Lebanon
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
صور في أوضاع غير لائقة وتعرٍّ للفحص البدني... فضيحة تحرّش كبيرة تطال مسابقة جمال في هذا البلد!
موضة وجمال
2023-08-08 | 15:21
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
صور في أوضاع غير لائقة وتعرٍّ للفحص البدني... فضيحة تحرّش كبيرة تطال مسابقة جمال في هذا البلد!
صور في أوضاع غير لائقة وتعرٍّ للفحص البدني... فضيحة تحرّش كبيرة تطال مسابقة جمال في هذا البلد!
كشفت محامية نساء تسابقن للفوز بلقب ملكة جمال إندونيسيا والتأهل للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون إنهن تقدمن ببلاغات للشرطة اتهمن فيها منظمي المسابقة بالتحرش الجنسي بهن بعدما زعمن أنهن خضعن "لفحص بدني" وهن عاريات الصدر، وفق ما نقلت وكالة
رويترز
.
وقالت المحامية ميليسا أنغرايني الثلاثاء إن ست نساء تسابقن للفوز بلقب ملكة جمال إندونيسيا والتأهل للمشاركة في مسابقة ملكة جمال الكون تقدمن ببلاغات للشرطة اتهمن فيها منظمي المسابقة بالتحرش الجنسي .
وقالت المتسابقات اللاتي تبارين للفوز بالمسابقة، التي أقيمت في العاصمة جاكرتا في الفترة من 29 تموز إلى الثالث من آب، إن المنظمين طلبوا من خمسة منهن خلع ملابسهن الداخلية لإجراء فحص بدني في غرفة كان يوجد بها أكثر من 20 شخصا من بينهم رجال.
وقالت أنغرايني إن المتسابقات الخمس خضعن لجلسة تصوير وهن عاريات الصدر، مضيفة أنه لم يكن هناك حاجة لإجراء مثل هذه الفحوصات.
وقالت إحدى المتسابقات في مؤتمر صحفي بثته قناة كومباس التلفزيونية الإخبارية إنها طُلب منها التقاط بعض الصور لها في أوضاع غير لائقة. وقالت المتسابقة التي رفضت الكشف عن اسمها وطمست القناة وجهها "شعرت وكأن البعض يسترق النظر إلي... كنت مرتبكة للغاية ولا أشعر بالراحة".
وأكدت الشرطة الإندونيسية أنها ستحقق في البلاغات التي تقدمت بها المتسابقات.
وحاولت رويترز الاتصال بالشركة التي تنظم مسابقة ملكة جمال إندونيسيا أو مؤسسها من خلال حساباتهما على وسائل التواصل الاجتماعي لكنهما لم يردا.
ولم يتسن لرويترز التواصل مع المتحدث باسم الشركة.
ولم ترد الجهة المسؤولة عن تنظيم مسابقة ملكة جمال الكون بعد على طلب للتعليق أُرسل لها عبر البريد الإلكتروني.
وتتأهل الفائزة بهذه المسابقة للتنافس مع أخريات للفوز بمسابقة ملكة جمال الكون التي ستقام في السلفادور أواخر هذا العام.
آخر الأخبار
موضة وجمال
أوضاع
لائقة
وتعرٍّ
للفحص
البدني...
فضيحة
تحرّش
كبيرة
مسابقة
البلد!
بعد نجاتها من هجوم مسلح... زوجة سياسي أوكراني تعرض مفاتنها وإصابتها على غلاف بلاي بوي! (صور)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
فنّ
2023-08-07
لديها مواصفات ملكة الجمال.. هل تشارك ابنة جورجينا رزق في مسابقة جمالية؟
فنّ
2023-08-07
لديها مواصفات ملكة الجمال.. هل تشارك ابنة جورجينا رزق في مسابقة جمالية؟
0
صحف اليوم
2023-06-02
فضيحة جديدة تطال السفارة اللبنانية في كييف (الاخبار)
صحف اليوم
2023-06-02
فضيحة جديدة تطال السفارة اللبنانية في كييف (الاخبار)
0
أخبار لبنان
09:08
بيان للجنة السيدات لبيت اليتيم الدرزي حول قضية التحرّش وتعنيف الاطفال في المؤسسة
أخبار لبنان
09:08
بيان للجنة السيدات لبيت اليتيم الدرزي حول قضية التحرّش وتعنيف الاطفال في المؤسسة
0
منوعات
2023-08-07
اقترب منها واعتدى عليها جنسيًا... مراهقة تقع ضحية مغتصب في حافلة نقل مشترك بطريقة مروعة في هذا البلد! (صور)
منوعات
2023-08-07
اقترب منها واعتدى عليها جنسيًا... مراهقة تقع ضحية مغتصب في حافلة نقل مشترك بطريقة مروعة في هذا البلد! (صور)
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2023-08-04
بعد نجاتها من هجوم مسلح... زوجة سياسي أوكراني تعرض مفاتنها وإصابتها على غلاف بلاي بوي! (صور)
موضة وجمال
2023-08-04
بعد نجاتها من هجوم مسلح... زوجة سياسي أوكراني تعرض مفاتنها وإصابتها على غلاف بلاي بوي! (صور)
0
موضة وجمال
2023-08-03
تعرّت بالكامل واكتفت بالحذاء... إبنة مادونا البكر تعرض ملابس إحدى العلامات التجارية بصور جريئة! (صور)
موضة وجمال
2023-08-03
تعرّت بالكامل واكتفت بالحذاء... إبنة مادونا البكر تعرض ملابس إحدى العلامات التجارية بصور جريئة! (صور)
0
موضة وجمال
2023-08-02
أرادت أن تظهر عارية في يوم زفافها فاختارت فستاناً شفافاً صمم لها خصيصاً! (صور)
موضة وجمال
2023-08-02
أرادت أن تظهر عارية في يوم زفافها فاختارت فستاناً شفافاً صمم لها خصيصاً! (صور)
0
موضة وجمال
2023-08-01
ايقونة البوب بيونسيه تخطف الأنظار باطلالة من توقيع دار جورج حبيقة
موضة وجمال
2023-08-01
ايقونة البوب بيونسيه تخطف الأنظار باطلالة من توقيع دار جورج حبيقة
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:42
مجموعة غرب إفريقيا لا تستبعد "أي خيار" بالنسبة الى النيجر
أخبار دولية
14:42
مجموعة غرب إفريقيا لا تستبعد "أي خيار" بالنسبة الى النيجر
0
فنّ
2023-08-05
نايا ابنة كارين رزق الله وفادي شربل تحتفل بعيد ميلادها الـ 18.. أصبحت شابة نسخة عن والدتها! (صورة)
فنّ
2023-08-05
نايا ابنة كارين رزق الله وفادي شربل تحتفل بعيد ميلادها الـ 18.. أصبحت شابة نسخة عن والدتها! (صورة)
0
أخبار لبنان
02:09
بطاقة Pay Card الحل لرواتب وأجور الموظفين
أخبار لبنان
02:09
بطاقة Pay Card الحل لرواتب وأجور الموظفين
0
آخر الأخبار
11:01
باسيل: المطروح مع الحزب ليس تراجعا او تنازلا او صفقة او تكويعة بل عمل سياسي وما تحدثنا عنه هو لجميع اللبنانيين وليس للتيار من قانون اللامركزية الادارية والمالية الموسعة وقانون الصندوق الائتماني اللذين نطلب اقرارهما سلفا الى برنامج العهد
آخر الأخبار
11:01
باسيل: المطروح مع الحزب ليس تراجعا او تنازلا او صفقة او تكويعة بل عمل سياسي وما تحدثنا عنه هو لجميع اللبنانيين وليس للتيار من قانون اللامركزية الادارية والمالية الموسعة وقانون الصندوق الائتماني اللذين نطلب اقرارهما سلفا الى برنامج العهد
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار لبنان
16:59
لمناسبة اختتام أعمال لقاء الشبيبة العالمي... البطريرك روفائيل بيدروس استقبل في المطار الشبيبة المشاركين في اللقاء
أخبار لبنان
16:59
لمناسبة اختتام أعمال لقاء الشبيبة العالمي... البطريرك روفائيل بيدروس استقبل في المطار الشبيبة المشاركين في اللقاء
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
منتخب لبنان لكرة السلة يواصل استعداداته لكأس العالم في تركيا
تقارير نشرة الاخبار
13:55
منتخب لبنان لكرة السلة يواصل استعداداته لكأس العالم في تركيا
0
تقارير نشرة الاخبار
13:55
بؤرة المخدرات والدعارة في المرفأ (٢): "كلن يعني كلن عارفين"... فلماذا الإنتظار؟
تقارير نشرة الاخبار
13:55
بؤرة المخدرات والدعارة في المرفأ (٢): "كلن يعني كلن عارفين"... فلماذا الإنتظار؟
0
أخبار لبنان
13:48
وزير السياحة السعودي يهنئ نظيره اللبناني على موسم السياحة في لبنان
أخبار لبنان
13:48
وزير السياحة السعودي يهنئ نظيره اللبناني على موسم السياحة في لبنان
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الحفلات الفنية إلى ما بعد الصيف ولكل الفئات العمرية
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الحفلات الفنية إلى ما بعد الصيف ولكل الفئات العمرية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مهرجانات بيبلوس الدولية تحتضن حفلا موسيقيا للعازف والملحن فادي أبي سعد
تقارير نشرة الاخبار
13:44
مهرجانات بيبلوس الدولية تحتضن حفلا موسيقيا للعازف والملحن فادي أبي سعد
0
تقارير نشرة الاخبار
13:40
أهلا بهالطلة من محمية أرز الشوف
تقارير نشرة الاخبار
13:40
أهلا بهالطلة من محمية أرز الشوف
0
تقارير نشرة الاخبار
13:39
وهب الأعضاء... فرصة حياة ثانية!
تقارير نشرة الاخبار
13:39
وهب الأعضاء... فرصة حياة ثانية!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:36
نصف المواقع القيادية في الدولة شاغرة و"المزيد على الطريق"
تقارير نشرة الاخبار
13:36
نصف المواقع القيادية في الدولة شاغرة و"المزيد على الطريق"
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
فنّ
04:06
ماريتا الحلاني بفيديو جديد من زفافها: "صار النا شهرين مع بعض".. وهذه مفاجأتها بهذه المناسبة السعيدة!
فنّ
04:06
ماريتا الحلاني بفيديو جديد من زفافها: "صار النا شهرين مع بعض".. وهذه مفاجأتها بهذه المناسبة السعيدة!
2
اقتصاد
02:06
أسعار المحروقات تسجّل ارتفاعا جديدا
اقتصاد
02:06
أسعار المحروقات تسجّل ارتفاعا جديدا
3
منوعات
15:47
بعد اختفاء ابنة الـ8 سنوات... عثروا على حذائها ثم اكتشفوا الفاجعة!
منوعات
15:47
بعد اختفاء ابنة الـ8 سنوات... عثروا على حذائها ثم اكتشفوا الفاجعة!
4
منوعات
05:20
خدّراه ثم خنقاه بوسادة... سيدة تقتل زوجها بالتعاون مع ابن عمها لاستمرار علاقتهما الغرامية!
منوعات
05:20
خدّراه ثم خنقاه بوسادة... سيدة تقتل زوجها بالتعاون مع ابن عمها لاستمرار علاقتهما الغرامية!
5
منوعات
06:31
عثروا عليها عارية وحليقة الرأس ومصابة بسوء تغذية وكسور... احتجز زوجته وعذبها لمدة 12 عاماً وهكذا خلصت نفسها!
منوعات
06:31
عثروا عليها عارية وحليقة الرأس ومصابة بسوء تغذية وكسور... احتجز زوجته وعذبها لمدة 12 عاماً وهكذا خلصت نفسها!
6
موضة وجمال
15:21
صور في أوضاع غير لائقة وتعرٍّ للفحص البدني... فضيحة تحرّش كبيرة تطال مسابقة جمال في هذا البلد!
موضة وجمال
15:21
صور في أوضاع غير لائقة وتعرٍّ للفحص البدني... فضيحة تحرّش كبيرة تطال مسابقة جمال في هذا البلد!
7
فنّ
04:57
شادي جميل يعلن: حضّرت مكان دفني في مدافن الروم الكاثوليك!
فنّ
04:57
شادي جميل يعلن: حضّرت مكان دفني في مدافن الروم الكاثوليك!
8
فنّ
03:09
السيدة فيروز في صورةٍ جديدة على فيسبوك... "من آيفون ريما الرحباني"
فنّ
03:09
السيدة فيروز في صورةٍ جديدة على فيسبوك... "من آيفون ريما الرحباني"
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More