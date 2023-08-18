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للحصول على لون صيفي مثالي...اتبعوا هذه الخطوات للتسمير المزيف

موضة وجمال
2023-08-18 | 05:20
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للحصول على لون صيفي مثالي...اتبعوا هذه الخطوات للتسمير المزيف
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للحصول على لون صيفي مثالي...اتبعوا هذه الخطوات للتسمير المزيف

للحصول على لون صيفي مثالي...اتبعوا هذه الخطوات للتسمير المزيف

مع النقص الواضح في أشعة الشمس التي شهدناها حتى الآن هذا الصيف، أصبح الاسمرار المزيف أكثر أهمية من أي وقت مضى لمن يحبون المظهر البرونزي.

ووفقاً لموقع "اندبندنت"، حقق الخبراء والهواة على حد سواء ملايين المشاهدات من خلال مقاطع الفيديو على تيكيوك التي شاركوا فيها أفضل المنتجات وتقنيات التطبيق الذكية للحصول على الاسمرار المطلوب.

وفيما يلي خمس نصائح احترافية من تطبيق تيكتوك لمساعدتك على رفع مستوى اللون في جسمك:

1. تجهيز البشرة بشكل صحيح

لضمان لمسة نهائية خالية من الخطوط، فإن البشرة الناعمة هي المفتاح. فيجب أن يبدأ روتين التسمير الذاتي في وضع المنتجات المطلوبة خلال الاستحمام قبل 24 ساعة من تطبيق السمرة المزيفة.

وتوصي مؤثرة الجمال Aurora Lovestrand باستخدام مقشر وفرشاة للجسم للتخلص من أي خلايا جلد ميتة وترك الأساس المثالي للتسمير.

2. جرب فرشاة مزج

في السابق، أوصى الخبراء باستخدام الموس المتبقي على قفاز الدباغة لتطبيق طبقة خفيفة من المنتج على مناطق مثل اليدين والقدمين.

وتعتبر فرشاة المزج أفضل، حيث تتيح لك الشعيرات الناعمة والمجمعة بإحكام توصيل الكمية المناسبة من المنتج وتجنب أي خطوط أو بقع غير متساوية.

3. تعبئة قطرات التسمير

عندما تسمر من أعلى إلى أسفل القدمين، فمن الطبيعي أن يتلاشى لون وجهك بشكل أسرع من باقي أجزاء الجسم، خاصة إذا كنت تستخدم منتجات تقشير أو ضمادات قطنية لإزالة مكياجك كل يوم.

ويقول خبير الدباغة Jules Von Hep إن قطرات التسمير الذاتي مثالية لإضفاء اللون البرونزي في لمح البصر.

ببساطة امزج بضع القطرات في الكريم الليلي المعتاد، فمن الممكن البدء بثلاث قطرات واضافة المزيد في المرة المتالية، إذا كنت تريد درجة أعمق. ثم ضعه على وجهك وأذنيك ورقبتك بالكامل، وستستيقظ بلون برونزي جميل.

4. استخدام أداة للظهر

قم بضخ رغوة السمرة المزيفة الخاصة بك في منتصف أداة التطبيق، وافركها على ظهرك لتندمج مع تلك المناطق التي يصعب الوصول إليها.

5. محاولة تطبيق المنتج على الوجه

لقد أتقنت مؤثرة الجمال Elle McNamara ، والمعروفة أيضًا باسم Bambi Does Beauty، أسلوبها باستخدام فرشاة كريم الأساس لتطبيق رغوة التسمير لمدة ساعة على جبهتها وعظام الوجنتين والفك والجفون.

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