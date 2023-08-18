الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
31
o
جبل لبنان
32
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
33
o
الجنوب
31
o
البقاع
39
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
بلا ولا شي
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
31
o
جبل لبنان
32
o
متن
31
o
كسروان
31
o
الشمال
33
o
الجنوب
31
o
البقاع
39
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
للحصول على لون صيفي مثالي...اتبعوا هذه الخطوات للتسمير المزيف
موضة وجمال
2023-08-18 | 05:20
مشاهدات عالية
شارك
شارك
2
min
للحصول على لون صيفي مثالي...اتبعوا هذه الخطوات للتسمير المزيف
للحصول على لون صيفي مثالي...اتبعوا هذه الخطوات للتسمير المزيف
مع النقص الواضح في أشعة الشمس التي شهدناها حتى الآن هذا الصيف، أصبح الاسمرار المزيف أكثر أهمية من أي وقت مضى لمن يحبون المظهر البرونزي.
ووفقاً لموقع
"اندبندنت"
، حقق الخبراء والهواة على حد سواء ملايين المشاهدات من خلال مقاطع الفيديو على تيكيوك التي شاركوا فيها أفضل المنتجات وتقنيات التطبيق الذكية للحصول على الاسمرار المطلوب.
وفيما يلي خمس نصائح احترافية من تطبيق تيكتوك لمساعدتك على رفع مستوى اللون في جسمك:
1.
تجهيز البشرة بشكل صحيح
لضمان لمسة نهائية خالية من الخطوط، فإن البشرة الناعمة هي المفتاح. فيجب أن يبدأ روتين التسمير الذاتي في وضع المنتجات المطلوبة خلال الاستحمام قبل 24 ساعة من تطبيق السمرة المزيفة.
وتوصي مؤثرة الجمال Aurora Lovestrand باستخدام مقشر وفرشاة للجسم للتخلص من أي خلايا جلد ميتة وترك الأساس المثالي للتسمير.
2.
جرب فرشاة مزج
في السابق، أوصى الخبراء باستخدام الموس المتبقي على قفاز الدباغة لتطبيق طبقة خفيفة من المنتج على مناطق مثل اليدين والقدمين.
وتعتبر فرشاة المزج أفضل، حيث تتيح لك الشعيرات الناعمة والمجمعة بإحكام توصيل الكمية المناسبة من المنتج وتجنب أي خطوط أو بقع غير متساوية.
3.
تعبئة قطرات التسمير
عندما تسمر من أعلى إلى أسفل القدمين، فمن الطبيعي أن يتلاشى لون وجهك بشكل أسرع من باقي أجزاء الجسم، خاصة إذا كنت تستخدم منتجات تقشير أو ضمادات قطنية لإزالة مكياجك كل يوم.
ويقول خبير الدباغة Jules Von Hep إن قطرات التسمير الذاتي مثالية لإضفاء اللون البرونزي في لمح البصر.
ببساطة امزج بضع القطرات في الكريم الليلي المعتاد، فمن الممكن البدء بثلاث قطرات واضافة المزيد في المرة المتالية، إذا كنت تريد درجة أعمق. ثم ضعه على وجهك وأذنيك ورقبتك بالكامل، وستستيقظ بلون برونزي جميل.
4.
استخدام أداة للظهر
قم بضخ رغوة السمرة المزيفة الخاصة بك في منتصف أداة التطبيق، وافركها على ظهرك لتندمج مع تلك المناطق التي يصعب الوصول إليها.
5.
محاولة تطبيق المنتج على الوجه
لقد أتقنت مؤثرة الجمال Elle McNamara ، والمعروفة أيضًا باسم Bambi Does Beauty، أسلوبها باستخدام فرشاة كريم الأساس لتطبيق رغوة التسمير لمدة ساعة على جبهتها وعظام الوجنتين والفك والجفون.
آخر الأخبار
موضة وجمال
صيف
تسمير
مزيف
لون
بالبكيني والنظارات الشمسية... جورجينا رودريغيز تستمتع بالحرارة المرتفعة في السعودية (صور)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-05-22
في كان ...امرأة ترتدي لونَي العلم الأوكراني تقتحم السجادة الحمراء وتسكب دماء مزيفة على نفسها (فيديو)
منوعات
2023-05-22
في كان ...امرأة ترتدي لونَي العلم الأوكراني تقتحم السجادة الحمراء وتسكب دماء مزيفة على نفسها (فيديو)
0
حال الطقس
07:01
طقس صيفي حار يؤثر على لبنان واستمرار الرطوبة
حال الطقس
07:01
طقس صيفي حار يؤثر على لبنان واستمرار الرطوبة
0
منوعات
06:36
إيلون ماسك في اليابان لأول مرة منذ 2014
منوعات
06:36
إيلون ماسك في اليابان لأول مرة منذ 2014
0
رياضة
06:13
ميسي لم يرغب في مغادرة برشلونة...ولكن!
رياضة
06:13
ميسي لم يرغب في مغادرة برشلونة...ولكن!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
موضة وجمال
2023-08-16
بالبكيني والنظارات الشمسية... جورجينا رودريغيز تستمتع بالحرارة المرتفعة في السعودية (صور)
موضة وجمال
2023-08-16
بالبكيني والنظارات الشمسية... جورجينا رودريغيز تستمتع بالحرارة المرتفعة في السعودية (صور)
0
موضة وجمال
2023-08-15
كيم كارداشيان تخطف الانظار باطلالة مثيرة بالبكيني... وجسمها المنحوت حديث المتابعين! (صور)
موضة وجمال
2023-08-15
كيم كارداشيان تخطف الانظار باطلالة مثيرة بالبكيني... وجسمها المنحوت حديث المتابعين! (صور)
0
موضة وجمال
2023-08-14
بعد فضيحة التحرش التي طالت مسابقة جمال في اندونيسيا ... منظمة "ملكة جمال الكون" تتدخل وهذا ما حصل!
موضة وجمال
2023-08-14
بعد فضيحة التحرش التي طالت مسابقة جمال في اندونيسيا ... منظمة "ملكة جمال الكون" تتدخل وهذا ما حصل!
0
موضة وجمال
2023-08-11
تايلور سويفت تخطف الأنظار باطلالة من توقيع المصمم اللبناني زهير مراد (فيديو وصور)
موضة وجمال
2023-08-11
تايلور سويفت تخطف الأنظار باطلالة من توقيع المصمم اللبناني زهير مراد (فيديو وصور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
منوعات
2023-08-16
مشهد مخيف في دولة عربية... بعد أن تركت منزلها أقنعها زوجها باللقاء ثم فجر قنبلة يدوية أودت بحياتهما! (فيديو)
منوعات
2023-08-16
مشهد مخيف في دولة عربية... بعد أن تركت منزلها أقنعها زوجها باللقاء ثم فجر قنبلة يدوية أودت بحياتهما! (فيديو)
0
أخبار دولية
00:36
ترامب يقترح عام 2026 موعدا لمحاكمته بتهمة التدخل لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية
أخبار دولية
00:36
ترامب يقترح عام 2026 موعدا لمحاكمته بتهمة التدخل لإلغاء نتيجة الانتخابات الرئاسية
0
أخبار دولية
00:37
الرئيس الصيني يعتزم القيام بزيارة دولة إلى جنوب إفريقيا وحضور قمة بريكس الأسبوع المقبل
أخبار دولية
00:37
الرئيس الصيني يعتزم القيام بزيارة دولة إلى جنوب إفريقيا وحضور قمة بريكس الأسبوع المقبل
0
أخبار دولية
07:38
إستنفار مقاتلات يابانية بعد رصد طائرات روسية قبالة سواحل البلاد
أخبار دولية
07:38
إستنفار مقاتلات يابانية بعد رصد طائرات روسية قبالة سواحل البلاد
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
07:50
وزير الخارجية الإيرانية في السعودية لليوم الثاني... لماذا؟
أخبار دولية
07:50
وزير الخارجية الإيرانية في السعودية لليوم الثاني... لماذا؟
0
تقارير نشرة الاخبار
07:47
لبنان يحقق فوزًا على منتخب مصر ضمن الأسبوعِ الدولي لكرة السلة في أبو ظبي
تقارير نشرة الاخبار
07:47
لبنان يحقق فوزًا على منتخب مصر ضمن الأسبوعِ الدولي لكرة السلة في أبو ظبي
0
أمن وقضاء
07:45
استدعاء ٤ من أبناء الكحالة الذين ظهروا في الفيديوهات التي تم تداولها.. اليكم التفاصيل
أمن وقضاء
07:45
استدعاء ٤ من أبناء الكحالة الذين ظهروا في الفيديوهات التي تم تداولها.. اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ملفات التربية والكهرباء وغيرِها حضرت في جلسة مجلس الوزراء.. اليكم التفاصيل
تقارير نشرة الاخبار
13:41
ملفات التربية والكهرباء وغيرِها حضرت في جلسة مجلس الوزراء.. اليكم التفاصيل
0
تقارير نشرة الاخبار
13:38
"لا تشريع من دون رئيس" معادلة المعارضة والتيار.. فهل يرضخ الثنائي؟
تقارير نشرة الاخبار
13:38
"لا تشريع من دون رئيس" معادلة المعارضة والتيار.. فهل يرضخ الثنائي؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:32
مخاتير في البقاع يجنّسون نازحين سوريين بأوراق ثبوتية مزورة
تقارير نشرة الاخبار
13:32
مخاتير في البقاع يجنّسون نازحين سوريين بأوراق ثبوتية مزورة
0
رياضة
13:32
الدوري السعودي لكرة القدم يقترب من الدوريات الاوروبية الكبرى من ناحية الانفاق
رياضة
13:32
الدوري السعودي لكرة القدم يقترب من الدوريات الاوروبية الكبرى من ناحية الانفاق
0
تقارير نشرة الاخبار
13:30
وعد بـ٧ مليون دولار شهريا يعيد تشغيل دير عمار والزهراني
تقارير نشرة الاخبار
13:30
وعد بـ٧ مليون دولار شهريا يعيد تشغيل دير عمار والزهراني
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مصرف لبنان: هذا الرقم الرسمي لما تبقى من دولارات
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مصرف لبنان: هذا الرقم الرسمي لما تبقى من دولارات
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
02:05
ارتفاع بأسعار المحروقات..
خبر عاجل
02:05
ارتفاع بأسعار المحروقات..
2
خبر عاجل
05:41
معلومات للـLBCI: حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري يتوجه إلى السعودية في أيلول حيث سيكون له برنامج لقاءات
خبر عاجل
05:41
معلومات للـLBCI: حاكم مصرف لبنان بالإنابة وسيم منصوري يتوجه إلى السعودية في أيلول حيث سيكون له برنامج لقاءات
3
خبر عاجل
09:01
وزير الخارجية السعودي: المملكة حريصة على تفعيل الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية مع إيران والرغبة صادقة وجدية لتعزيز الثقة المتبادلة مع إيران
خبر عاجل
09:01
وزير الخارجية السعودي: المملكة حريصة على تفعيل الاتفاقيات الأمنية والاقتصادية مع إيران والرغبة صادقة وجدية لتعزيز الثقة المتبادلة مع إيران
4
خبر عاجل
04:41
مؤسسة كهرباء لبنان: للمرة الأولى منذ سنوات موازنة المؤسسة متوازنة وبدون عجز مالي
خبر عاجل
04:41
مؤسسة كهرباء لبنان: للمرة الأولى منذ سنوات موازنة المؤسسة متوازنة وبدون عجز مالي
5
منوعات
13:31
بعد العثور على جثته على الشاطىء...غموض يلف وفاة الشاب العشريني وشقيقته: لم نعتقد أن الأمر سينتهي على هذا النحو!
منوعات
13:31
بعد العثور على جثته على الشاطىء...غموض يلف وفاة الشاب العشريني وشقيقته: لم نعتقد أن الأمر سينتهي على هذا النحو!
6
منوعات
15:30
فقدت أسنانها وأصيبت بارتجاج في المخ وكسور خطيرة... خلال تصويره للاعتداء: ضربها شريكها حتى تشوه وجهها بالكامل! (صورة)
منوعات
15:30
فقدت أسنانها وأصيبت بارتجاج في المخ وكسور خطيرة... خلال تصويره للاعتداء: ضربها شريكها حتى تشوه وجهها بالكامل! (صورة)
7
منوعات
14:31
سياح يتقيأون في المسبح وفضلات الفئران على كراسي التشمس... منتجع سياحي في اليونان في دائرة الاتهام!
منوعات
14:31
سياح يتقيأون في المسبح وفضلات الفئران على كراسي التشمس... منتجع سياحي في اليونان في دائرة الاتهام!
8
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مصرف لبنان: هذا الرقم الرسمي لما تبقى من دولارات
تقارير نشرة الاخبار
13:28
مصرف لبنان: هذا الرقم الرسمي لما تبقى من دولارات
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More