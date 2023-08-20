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مايلي سايروس وصيفة شرف في زفاف والدتها... اطلالة عفوية وجميلة! (صور)
موضة وجمال
2023-08-20 | 06:26
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مايلي سايروس وصيفة شرف في زفاف والدتها... اطلالة عفوية وجميلة! (صور)
مايلي سايروس وصيفة شرف في زفاف والدتها... اطلالة عفوية وجميلة! (صور)
تزوجت والدة مايلي سايروس، تيش سايروس، مرة جديدة، حيث تم الكشف عن ارتباطها بنجم بريزون بريك دومينيك بورسيل في نهاية هذا الأسبوع.
وتزوج الثنائي - اللذان خطبا قبل أربعة أشهر فقط - خلال حفل صغير في ماليبو، كاليفورنيا يوم السبت، وفقًا لما نقل موقع
دايلي ميل
.
وكانت مايلي سايروس اشبينة والدتها وبدت عاطفية بشكل واضح وهي تراقب والدتها، 56 عامًا، تتبادل الوعود مع دومينيك، 53 عامًا.
وأبهرت تيش الجمهور في ثوب زفاف من الدانتيل بدون حمالات مع حجاب طويل من التول يتدفق عبر تجعيد الشعر الذهبي.
ومثل بقية وصيفات الشرف، أطلت مايلي بفستان أزرق ثلجي وحملت باقة من الزهور.
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