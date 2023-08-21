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كيف تتخلص من ندوب حب الشباب؟

موضة وجمال
2023-08-21 | 06:26
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كيف تتخلص من ندوب حب الشباب؟
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كيف تتخلص من ندوب حب الشباب؟

كيف تتخلص من ندوب حب الشباب؟

يمكن أن يترك حب الشباب آثاراً دائمة على الوجه مثل علامات حمراء باهتة وانبعاج كبير في الجلد. وبينما تتلاشى بعض هذه الشوائب المتبقية بسرعة، يصعب التخلص من البعض الآخر. ولكن هناك العديد من الخيارات في المنزل والعيادة للمساعدة في تقليل علامات حب الشباب وندوب البثور.

لماذا يسبب حب الشباب ندوباً؟

عندما تنسد المسام تتشكل بقع ملتهبة في الجلد، وهو السبب الرئيسي لظهور حب الشباب.

ويقول الدكتور Ifeoma Ejikeme: "بسبب الإصابة التي تحدث مع زيادة الالتهاب والقيح، فإنه يتسبب في تلف الأدمة، وهي الطبقة الوسطى من الجلد. ويمكن أن تكون الندوب حمراء إذا كانت بشرتك فاتحة اللون، أو بنية إذا كانت بشرتك داكنة اللون ".

وغالبًا ما تحدد كمية الالتهاب مدى شدة الندبة. ومع ذلك، يمكن أن تلعب الجينات دورًا أيضًا، بالإضافة إلى عوامل أخرى.

وتقول دكتورة التجميل ربيعة مالك:"يمكن أن يكون سببها أيضًا الضغط على البقع. وإذا لم تتم طريقة استخراج البقع بشكل صحيح، فقد تضغط على الجلد أو تمزقه، وتتلف الأنسجة بشكل دائم، تاركة وراءها ندوبا."

ما هي أنواع ندوب حب الشباب المختلفة؟

يمكن تقسيم ندوب حب الشباب عمومًا إلى فئتين رئيسيتين: الضخامي والضامر.

وتقول مالك: "الندوب المتضخمة والجُدرية هي ندوب متكتلة سميكة. والندوب الضامرة هي انخفاضات مسطحة ضحلة، تحدث عادة بسبب حب الشباب الكيسي."

وهناك ثلاثة أنواع رئيسية من النوع الأخير، كما توضح الدكتورة: "ندوب Boxcar تنوجد بشكل شائع في الخدين السفليين والفك. وتختلف الندوب المتدحرجة في العمق، وتجعل الجلد يبدو غير متساوٍ. أما ندوب Ice Pick فهي فجوات ضيقة تنوجد بشكل شائع على الخدين".

وتقول الدكتورة كريستين هول: "غالبًا ما يعتقد الناس أن التصبغات التي يتركها حب الشباب هي ندوب أيضًا، ولكنها ليست كذلك. إنها استجابة الجسم للإصابة في الجلد، وينتج جسمك الميلانين ويرسله إلى سطح الجلد. وإن الصبغة الموجودة في بشرتنا هي التي تجعلنا نحصل على السمرة أيضًا".

حلول العناية بالبشرة

عندما يتعلق الأمر بالندوب الخفيفة أو المتوسطة ، يقول Ejikeme: "العناية بالبشرة هي بالتأكيد الخطوة الأولى. أما كريمات الوجه التي تحتوي على النياسيناميد أو الريتينويد فهي تزيد من إنتاج الكولاجين، ومن المرجح أن تحسّن نسيج الجلد."

ويمكن أيضًا أن تكون أحماض ألفا وبيتا هيدروكسي، والتي تأتي عادةً في شكل مصل أو جل أو سائل والتي يتم وضعها مع وسادة قطنية، فعالة أيضًا في تجديد الجلد.

وإن المكونات مثل حمض الأزيليك وحمض اللاكتيك وحمض الساليسيليك تشجع على تجدد الخلايا، وبالتالي تقلل من ظهور ندوب حب الشباب. ويمكن أن يختلف العلاج، اذ من الممكن أن يحتاج بعض الأشخاص إلى وصفة طبية لعلاج حب الشباب وبالتالي منع الندوب.

العلاجات الجمالية

تقول هول: "تساعد الوخزات الدقيقة على تحفيز الكولاجين وتنعيم الندوب. ويمكن أن تكون علاجات التقشير بالليزر مفيدة أيضًا، ويمكن أن يساعد التقشير الكيميائي في إزالة بعض طبقات الجلد التالفة."

وعلى غرار إزالة الشعر، يعمل الليزر الاستئصالي على استهداف التصبغات الموجودة في الندوب وإزالتها. 

ويمكن استخدام الفيلر على الندوب الضامرة لتقليل ظهور الندوب بشكل مؤقت. ويمكن أيضًا استخدام الفيلر على الندوب المحفورة.

وإذا كنت تعاني من حب الشباب المستمر، فمن المهم إيجاد روتين فعال للعناية بالبشرة، أو الحصول على علاج طبي لمنع حدوث المزيد من الندوب.

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