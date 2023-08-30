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شهر الموضة يبدأ من طوكيو ويختتم في باريس...
موضة وجمال
2023-08-30 | 10:05
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شهر الموضة يبدأ من طوكيو ويختتم في باريس...
شهر الموضة يبدأ من طوكيو ويختتم في باريس...
بدأ شهر الموضة في طوكيو مع بداية أسبوع "راكوتين" واختتم بأسبوع الموضة في باريس. وسيتم إطلاق مجموعات ربيع وصيف 2024 في أبرز الأحداث خلال هذه الفترة.
يقام أسبوع راكوتين للموضة في طوكيو مرتين في السنة، خلال شهري اذار وآب. وخلال هذه الأحداث، يتم تقديم اتجاهات الموضة الجديدة من خلال عروض الأزياء والمعارض. ومن المتوقع أن تستمر فعاليات أسبوع راكوتين للموضة حتى الثاني من أيلول من العام التالي. وأعلنوا هذا العام عن إطلاق أسابيع الموضة الربيعية والصيفية القادمة في مدن عالمية مختلفة.
الجدير بالذكر أن هذه الفعاليات سوف تشهد عروضاً ومجموعات افتراضية، بالإضافة إلى أنشطة فنية متنوعة تتعلق بصناعة الأزياء. وسيتم الإعلان عن الفائزين بجوائز طوكيو للأزياء لعام 2024 يوم السبت 2 أيلول.
مصدر
آخر الأخبار
موضة وجمال
الموضة
طوكيو
ويختتم
باريس...
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