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بالشكل والملابس والأحذية والنظارات... توأمان متطابقتان لبستا الأزياء نفسها لمدة 23 عامًا: وكأنهما نسختان لشخص واحد! (صور)

موضة وجمال
2023-09-05 | 12:25
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بالشكل والملابس والأحذية والنظارات... توأمان متطابقتان لبستا الأزياء نفسها لمدة 23 عامًا: وكأنهما نسختان لشخص واحد! (صور)
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بالشكل والملابس والأحذية والنظارات... توأمان متطابقتان لبستا الأزياء نفسها لمدة 23 عامًا: وكأنهما نسختان لشخص واحد! (صور)

بالشكل والملابس والأحذية والنظارات... توأمان متطابقتان لبستا الأزياء نفسها لمدة 23 عامًا: وكأنهما نسختان لشخص واحد! (صور)

استمتع توأمان متطابقان بارتداء ملابس متطابقة كل يوم على مدار الـ 23 عامًا الماضية.

روزي وكاثي ، كلاهما تبلغان من العمر 69 عامًا، من هامبشاير، تحبان ارتداء نفس الملابس، بل وتطابقان نظاراتهما وملابس النوم أيضا.

وتعيش الشقيقتان بجوار بعضهما البعض وتقضيان كل يوم معًا، في ركوب الحافلة والتنزه والتسوق.

هذا وتتشاركان نفس الأسلوب وتحبان ارتداء الفساتين والأزياء المتطابقة عند الخروج، وفق ما نقل موقع دايلي ميل

ولمدة 11 عامًا، عملت التوأمان معًا في أعمال التنظيف الخاصة بهما ولكنهما تقاعدتا منذ ذلك الحين.

وقالت كاثي، وهي أم لطفل: "الأمر أشبه بالزواج من شخص ما لمدة 70 عامًا".

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