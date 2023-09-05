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بإطلالة مثيرة وساحرة... جورجينا رودريغيز تبهر الحاضرين في مهرجان البندقية السينمائي! (صور)
موضة وجمال
2023-09-05 | 14:54
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بإطلالة مثيرة وساحرة... جورجينا رودريغيز تبهر الحاضرين في مهرجان البندقية السينمائي! (صور)
جورجينا رودريغيز تبهر الحاضرين في مهرجان البندقية السينمائي! (صور)
تألقت جورجينا رودريغيز بفستان طويل يتناسب مع السجادة الحمراء في مهرجان البندقية السينمائي.
وهذه هي المرة الخامسة التي تحضر فيها صديقة كريستيانو رونالدو هذا الحدث، وقد لفت نجمها السينمائي الأنظار مرة أخرى، وفق مانقل موقع
ذا صن
.
وأبهرت الإسبانية المتابعين بزيها المميز، حيث ارتدت قلادة فضية مبهرة يُعتقد أنها جزء من مجموعة مجوهراتها التي تبلغ قيمتها 4 ملايين جنيه إسترليني.
وبدت جورجينا مرتاحة وسعيدة كما كانت دائمًا أثناء التقاط الصور لها في المهرجان الشهير.
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