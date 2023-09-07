الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
27
o
جبل لبنان
29
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
28
o
البقاع
26
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
علي رضا
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
27
o
جبل لبنان
29
o
متن
28
o
كسروان
28
o
الشمال
28
o
الجنوب
28
o
البقاع
26
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
مسلسلات
برامج حوارية
نشرات الأخبار
برامج زمان
منوعات
رياضة
كوميديا
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
برامج أخرى
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
للمرة الأولى... محجبة في مسابقة ملكة جمال مصر! (صور)
موضة وجمال
2023-09-07 | 10:40
مشاهدات عالية
شارك
شارك
0
min
للمرة الأولى... محجبة في مسابقة ملكة جمال مصر! (صور)
شاركت مروة حلمي، وهي طبيبة أمراض دم وأورام، كأول محجبة في مسابقة ملكة جمال مصر، حيث نالت لقب الوصيفة الثالثة في المسابقة لعام 2023.
وظهرت مروة، 28 عاما، في الحفلة بإطلالة بسيطة حيث ارتدت فستاناً سكريّ اللون، واعتمرت تربون دون حجاب كامل، وهو ما أنتج الجدل حول لباسها.
وقالت مروة: "عندما تم الإعلان عن قبول المحجبات، وجدت أنها فرصة جيدة للمشاركة وخوض المنافسات".
وأضافت "الجمال ليس بالشكل فقط، وليس بالشعر أو الفساتين".
وتمثل مروة حلمي نفسها كفتاة محجبة استطاعت أن تشارك وتأخذ الفرصة بعدما كان الحجاب ممنوعاً. وأدّت هذه الخطوة إلى توجيه انتقادات طاولت اطلالتها.
مصدر
آخر الأخبار
موضة وجمال
مروة حلمي
طبيبة
مشاركة
أول محجبة
مسابقة ملكة جمال
مصر
لقب
الوصيفة الثالثة
المسابقة.
التالي
زوجة كاني ويست تتجول في شوارع إيطاليا نصف عارية... مع وسادة لتغطية جسدها! (صور)
بإطلالة مثيرة وساحرة... جورجينا رودريغيز تبهر الحاضرين في مهرجان البندقية السينمائي! (صور)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-09-06
ارتكب "فعلا غير أخلاقي"... القبض على رجل مصري بعد أن وثقت إحدى الطالبات أفعاله!
منوعات
2023-09-06
ارتكب "فعلا غير أخلاقي"... القبض على رجل مصري بعد أن وثقت إحدى الطالبات أفعاله!
0
منوعات
2023-09-05
مراهق يلقى مصرعه بعد مشاركته في تحدي "تيك توك"... وهذه التفاصيل!
منوعات
2023-09-05
مراهق يلقى مصرعه بعد مشاركته في تحدي "تيك توك"... وهذه التفاصيل!
0
فنّ
2023-08-25
رغم منافستهما على لقب "صوت مصر".. شيرين عبد الوهاب تفاجئ أنغام على المسرح: كثر خيرك! (فيديو)
فنّ
2023-08-25
رغم منافستهما على لقب "صوت مصر".. شيرين عبد الوهاب تفاجئ أنغام على المسرح: كثر خيرك! (فيديو)
0
منوعات
2023-08-15
جرّدوه من ملابسه وصوروه... الاعتداء على شاب مصري باعنف الطرق والشرطة تلقي القبض على المتهمين!
منوعات
2023-08-15
جرّدوه من ملابسه وصوروه... الاعتداء على شاب مصري باعنف الطرق والشرطة تلقي القبض على المتهمين!
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
موضة وجمال
11:07
زوجة كاني ويست تتجول في شوارع إيطاليا نصف عارية... مع وسادة لتغطية جسدها! (صور)
موضة وجمال
11:07
زوجة كاني ويست تتجول في شوارع إيطاليا نصف عارية... مع وسادة لتغطية جسدها! (صور)
0
موضة وجمال
2023-09-05
بإطلالة مثيرة وساحرة... جورجينا رودريغيز تبهر الحاضرين في مهرجان البندقية السينمائي! (صور)
موضة وجمال
2023-09-05
بإطلالة مثيرة وساحرة... جورجينا رودريغيز تبهر الحاضرين في مهرجان البندقية السينمائي! (صور)
0
موضة وجمال
2023-09-05
بالشكل والملابس والأحذية والنظارات... توأمان متطابقتان لبستا الأزياء نفسها لمدة 23 عامًا: وكأنهما نسختان لشخص واحد! (صور)
موضة وجمال
2023-09-05
بالشكل والملابس والأحذية والنظارات... توأمان متطابقتان لبستا الأزياء نفسها لمدة 23 عامًا: وكأنهما نسختان لشخص واحد! (صور)
0
موضة وجمال
2023-09-01
كايلي جينر تظهر عارية الصدر في جلسة تصوير أزياء مثيرة! (صور)
موضة وجمال
2023-09-01
كايلي جينر تظهر عارية الصدر في جلسة تصوير أزياء مثيرة! (صور)
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
رياضة
01:56
تصفيات كأس أوروبا 2024: رونالدو القياسي يريد "المزيد"
رياضة
01:56
تصفيات كأس أوروبا 2024: رونالدو القياسي يريد "المزيد"
0
منوعات
2023-09-06
توقيف ضابط شرطة... قبلات وحركات مشينة خلال دوام العمل مع شابة في مكانٍ عام! (فيديو)
منوعات
2023-09-06
توقيف ضابط شرطة... قبلات وحركات مشينة خلال دوام العمل مع شابة في مكانٍ عام! (فيديو)
0
حال الطقس
2023-09-05
كتل حارّة تبدأ الاربعاء وتنحسر الاحد.. مع احتمال امطار محلية
حال الطقس
2023-09-05
كتل حارّة تبدأ الاربعاء وتنحسر الاحد.. مع احتمال امطار محلية
0
أخبار دولية
06:21
"أدنوك للغاز" الاماراتية توقع عقدا مع شركة صينية لتصدير الغاز
أخبار دولية
06:21
"أدنوك للغاز" الاماراتية توقع عقدا مع شركة صينية لتصدير الغاز
بالفيديو
d-none hideMe
0
أخبار دولية
14:08
مشكلة مصر الأكبر: منها وفيها!
أخبار دولية
14:08
مشكلة مصر الأكبر: منها وفيها!
0
تقارير نشرة الاخبار
13:56
في الحراك الرئاسي مستجدات... وهذه تفاصيلها وخلفياتها
تقارير نشرة الاخبار
13:56
في الحراك الرئاسي مستجدات... وهذه تفاصيلها وخلفياتها
0
أخبار دولية
13:54
أمير قطر يدعو في لقاء مع البرهان إلى وقف القتال في السودان وانتهاج الحوار
أخبار دولية
13:54
أمير قطر يدعو في لقاء مع البرهان إلى وقف القتال في السودان وانتهاج الحوار
0
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مخاوف امنية من موجة النزوح الثانية ووزارة الصحة ترفع الصوت
تقارير نشرة الاخبار
13:51
مخاوف امنية من موجة النزوح الثانية ووزارة الصحة ترفع الصوت
0
أخبار دولية
13:50
مسار غير تقليدي قد يسرع مسار التطبيع السعودي الإسرائيلي
أخبار دولية
13:50
مسار غير تقليدي قد يسرع مسار التطبيع السعودي الإسرائيلي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:49
مجلس الوزراء بحث في جلسة مسائية موازنة العام 2024.. الى أين وصلت النقاشات؟
تقارير نشرة الاخبار
13:49
مجلس الوزراء بحث في جلسة مسائية موازنة العام 2024.. الى أين وصلت النقاشات؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الاقتصاد الكاش... هذه نتائجه
تقارير نشرة الاخبار
13:47
الاقتصاد الكاش... هذه نتائجه
0
تقارير نشرة الاخبار
13:45
شبكة "أريج" تطلق النسخة الـ١٥ من جوائزها السنوية بفيلم وثائقي
تقارير نشرة الاخبار
13:45
شبكة "أريج" تطلق النسخة الـ١٥ من جوائزها السنوية بفيلم وثائقي
0
تقارير نشرة الاخبار
13:43
منصة بلومبرغ: حصر دولارات الاستيراد وكشف المضاربين
تقارير نشرة الاخبار
13:43
منصة بلومبرغ: حصر دولارات الاستيراد وكشف المضاربين
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
خبر عاجل
06:14
وزير الاعلام بعد انتهاء الجلسة الاولى لمجلس الوزراء: مجلس الوزراء يوافق على اعتماد منصة بلومبورغ عوضًا عن منصة صيرفة
خبر عاجل
06:14
وزير الاعلام بعد انتهاء الجلسة الاولى لمجلس الوزراء: مجلس الوزراء يوافق على اعتماد منصة بلومبورغ عوضًا عن منصة صيرفة
2
فنّ
10:25
مايا نعمة في المستشفى... "صلّوا لها تقوم بالسلامة"
فنّ
10:25
مايا نعمة في المستشفى... "صلّوا لها تقوم بالسلامة"
3
فنّ
05:08
بعد الحديث عن نجاة سلطان الطرب من حادث سير... إليكم حقيقة ما حصل معه بالتفاصيل!
فنّ
05:08
بعد الحديث عن نجاة سلطان الطرب من حادث سير... إليكم حقيقة ما حصل معه بالتفاصيل!
4
خبر عاجل
06:44
اقرار البند المتعلق بتجديد العقد مع العراق للحصول على كميات من النفط الاسود على ان تخصص وزارة الاتصالات بـ٢٠ الف طن سنويًا
خبر عاجل
06:44
اقرار البند المتعلق بتجديد العقد مع العراق للحصول على كميات من النفط الاسود على ان تخصص وزارة الاتصالات بـ٢٠ الف طن سنويًا
5
منوعات
02:39
أحبها لكنها رفضته... فأطلق النار على عريسها يوم الزفاف! (فيديو)
منوعات
02:39
أحبها لكنها رفضته... فأطلق النار على عريسها يوم الزفاف! (فيديو)
6
أمن وقضاء
14:12
قرار بترك مريم مجدولين اللحام رهن التحقيق
أمن وقضاء
14:12
قرار بترك مريم مجدولين اللحام رهن التحقيق
7
أخبار سياسية
06:44
"بلومبورغ" عوضا عن "صيرفة"... ما هي أبرز مقررات الجلسة الاولى لمجلس الوزراء؟
أخبار سياسية
06:44
"بلومبورغ" عوضا عن "صيرفة"... ما هي أبرز مقررات الجلسة الاولى لمجلس الوزراء؟
8
منوعات
10:07
خلال حفل عيد ميلاد ابن أخيه... اكتشف أن زوجته كانت تخونه بأغرب طريقة!
منوعات
10:07
خلال حفل عيد ميلاد ابن أخيه... اكتشف أن زوجته كانت تخونه بأغرب طريقة!
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More