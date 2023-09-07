للمرة الأولى... محجبة في مسابقة ملكة جمال مصر! (صور)

شاركت مروة حلمي، وهي طبيبة أمراض دم وأورام، كأول محجبة في مسابقة ملكة جمال مصر، حيث نالت لقب الوصيفة الثالثة في المسابقة لعام 2023.

وظهرت مروة، 28 عاما، في الحفلة بإطلالة بسيطة حيث ارتدت فستاناً سكريّ اللون، واعتمرت تربون دون حجاب كامل، وهو ما أنتج الجدل حول لباسها.

وقالت مروة: "عندما تم الإعلان عن قبول المحجبات، وجدت أنها فرصة جيدة للمشاركة وخوض المنافسات".

وأضافت "الجمال ليس بالشكل فقط، وليس بالشعر أو الفساتين".

وتمثل مروة حلمي نفسها كفتاة محجبة استطاعت أن تشارك وتأخذ الفرصة بعدما كان الحجاب ممنوعاً. وأدّت هذه الخطوة إلى توجيه انتقادات طاولت اطلالتها.