زوجة كاني ويست تتجول في شوارع إيطاليا نصف عارية... مع وسادة لتغطية جسدها! (صور)

شوهدت بيانكا سينسوري، وهي زوجة النجم كاني ويست، وهي تتجول في إيطاليا عارية الصدر بينما كانت تحمل وسادة أرجوانية فوق صدرها لتغطية ثدييها.

وتأتي هذه النزهة الغريبة وسط تحقيق الشرطة المستمر في سلوك الزوجين "البذيء"، بحسب موقع " ديلي ميل ".

وفي التفاصيل، كانت بيانكا، 28 عاما، ترتدي بنطالاً بلون البشرة وتضع وسادة على ثدييها لإخفائهما بينما كانت هي وكاني، 46 عاما، في طريقهما للخروج من فندقهما في فلورنسا في وقت مبكر من صباح الأربعاء.

وحلّل رواد مواقع التواصل الاجتماعي أن القميص الّتي كانت ترتديها بيانكا في الليلة السابقة قد تكون تمزقت ما أدى إلى ظهورها بهذا الشكل إلى العلن.