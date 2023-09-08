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صمم فستاناً لإمبراطورة إيران قديماً... وفاة مصمم الأزياء في "ديور" مارك بوهان
موضة وجمال
2023-09-08 | 13:17
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صمم فستاناً لإمبراطورة إيران قديماً... وفاة مصمم الأزياء في "ديور" مارك بوهان
غيّب الموت مصمم الأزياء مارك بوهان الذي تولّى الإدارة الفنية لدار "ديور" مدى ثلاثة عقود، على ما أفادت دار الأزياء الفاخرة الجمعة.
وكان بوهان الذي توفي الأربعاء عن عمر 97 عاماً، معلّماً في المسائل التجارية، مع نجاحه في إبقاء روحية الماركة حيّة بعد النجاح الكبير الذي حققته في منتصف القرن العشرين.
وبوهان المولود في باريس بتاريخ 22 آب 1926، كان منذ صغره شغوفاً بالرسم والموضة، فيما لاقى تشجيعاً من والدته التي كانت تعمل في مجال تصنيع القبعات.
وانضم إلى دار كريستيان ديور في العام 1957، وكان مسؤولاً آنذاك عن ابتكار مجموعات في لندن، وفق وكالة فرانس برس.
واحتفت مجموعته الأولى "سلِم لوك" (Slim Look) لربيع وصيف 1961 بالنساء المتحررات في ذلك العصر، مع ما ضمّته من تنانير أقصر من المعتاد وتصاميم إضافية من البزات.
وفي العام 1961، تولّى منصب المدير الفني للدار بعدما استُدعي إيف سان لوران للخدمة العسكرية.
وكان بوهان مقرّباً من أيقونات تلك المرحلة من أمثال الكاتبة فرانسواز ساغان والفنانة نيكي دو سان فال وإمبراطورة إيران فرح التي ارتدت تصميماً له في مراسم تتويج الشاه عام 1967.
وعندما ترك الدرا الفرنسية في العام 1989، تولّى الإدارة الفنية لدار "نورمان هارتنل" في لندن حتى سنة 1992.
وفاز مرتين بجائزة "دي دور" ("الكشتبان الذهبي")، وهي مكافأة عريقة تُمنح للمصممين، سنتي 1983 و1988.
آخر الأخبار
موضة وجمال
وفاة
مصمم أزياء
مارك بوهان
دار كريستيان ديور
إمبراطورة إيران
فرح
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