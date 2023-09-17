ملكة جمال لبنان السابقة رينا شيباني تتألق بإطلالة من توقيع المصمم نيكولا جبران في حفل موركس دور (صور)

ملكة جمال لبنان السابقة رينا شيباني تتألق بإطلالة من توقيع المصمم نيكولا جبران في حفل موركس دور



تألقت ملكة جمال لبنان السابقة رينا شيباني بإطلالة من توقيع المصمم اللبناني العالمي نيكولا جبران في حفل توزيع جوائز الموركس دور لعام 2023.



وارتدت شيباني فستاناً باللون البرونزي والذهبي المزيّن بزخارف كريستالية متلألئة وحبيبات براقة وملونة.



يذكر أن رينا شيباني تتحضر لحفل زفافها الذي سيعقد خلال شهر كانون الثاني، ولم تفصح عن المصمم الذي سيوقع فستان زفافها، إلا أنها أكدت أن الفستان يُرسم حاليا، والتحضيرات بدأت ليوم الزفاف.