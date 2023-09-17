بإطلالة باللون الأحمر... ملكة جمال لبنان السابقة جويل بحلق تخطف الأنظار في حفل موركس دور (صور)

بإطلالة باللون الأحمر... ملكة جمال لبنان السابقة جويل بحلق تخطف الأنظار في حفل موركس دور (صور)



خطفت ملكة جمال لبنان لعام 1997 جويل بحلق الأنظار بإطلالة مبهرة في حفل توزيع جوائز الموركس دور لعام 2023.



وظهرت بحلق بفستان أحمر بسيط يعكس جمالها الساطع، مع أقراط فضية كريستالية متلألئة.