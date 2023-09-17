"بألوان عصافير الكنار"... أيقونة الموضة الليدي مادونا تبهر الحضور بإطلالتها خلال حفل توزيع جوائز الموركس دور (صور)

"بألوان عصافير الكنار"... أيقونة الموضة الليدي مادونا تبهر الحضور بإطلالتها خلال حفل توزيع جوائز الموركس دور (صور)



أبهرت الفنانة اللبنانية الليدي مادونا الحضور بإطلالتها خلال حفل توزيع جوائز الموركس دور لعام 2023.



وبألوان عصافير الكنار، على حد تعبيرها، ظهرت الليدي مادونا بفستان أصفر وأرجواني اللون، كرسالة منها الى انتهاء فصل الصيف.



ولم تنس مادونا الريش، الذي اشتهرت في ارتدائه في أغلب اطلالاتها.