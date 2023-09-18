قبل أيام فقط من عرضها... مصمم دار "بالمان" يعلن تعرّض أكثر من 50 قطعة من تشكيلته للسرقة!

أعلن مصمم أزياء "بالمان" أوليفييه روستان عبر حسابه على إنستغرام أن أكثر من 50 قطعة من تشكيلته المقبلة تعرضت للسرقة قبل عشرة أيام من عرض الدار خلال أسبوع الموضة في باريس.

وقال المصمم النجم البالغ 38 عاماً في منشور ليل السبت إلى الأحد "اتصل بنا سائقنا ليخبرنا أنه تعرض لهجوم من مجموعة أفراد". وأضاف أن "أكثر من 50 قطعة سُرقت"، وفق وكالة فرانس برس.

وإذ أكّد أن السائق "بخير"، أوضح أنه كان ينقل البضائع في شاحنة كانت متجهة "من المطار إلى مقر بالمان" وسُرقت أيضاً، مشيراً إلى أنه كان في مقر "بالمان" وينتظر تسلّم الشحنة صباح السبت عندما اتصل السائق.

وأضاف المصمم الذي يتولى منذ نيسان 2011 الإدارة الفنية للدار "لقد بذلنا جهوداً شاقة جداً أنا وفريقي، وسنبذل مزيداً من الجهود ليلًا ونهاراً، وكذلك سيفعل مورّدونا".

وأحدث روستان انقلاباً في مفاهيم عالم الموضة من خلال الهيب هوب والتنوّع في فريق عمله، وبادر إلى خطوات عدة لتقريب عالم السلع الفاخرة من الشباب وجعل الموضة في متناول الجميع. واكتسب شهرة واسعة أدخلته عالم النجوم.

ومن المقرر أن يقام في 27 أيلول الجاري ضمن أسبوع الملابس الجاهزة النسائية في باريس عرض أزياء دار "بالمان" التي استحوذ عليها صندوق الاستثمار القطري "مايهولا" عام 2016.