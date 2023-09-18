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ارتداء الكعب العالي يتسبب بأكثر من مجرد آلام في القدم... إليكم المخاطر الفعلية!
موضة وجمال
2023-09-18 | 09:24
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ارتداء الكعب العالي يتسبب بأكثر من مجرد آلام في القدم... إليكم المخاطر الفعلية!
ارتداء الكعب العالي يتسبب بأكثر من مجرد آلام في القدم... إليكم المخاطر الفعلية!
نشر جراح تجميل على تطبيق تيك توك شرحًا حول "مخاطر الكعب العالي" وكيف يمكن أن يؤذي أكثر من مجرد قدمي السيدة.
وشارك الدكتور رضا تيرغري، مع متابعيه البالغ عددهم 516900 متابعًا ما يمكن أن يحدث إذا كنت ترتدي الأحذية ذات الكعب العالي يوميًا، وفق ما نقل موقع
نيو يورك بوست
.
وقال الطبيب ومدرب اللياقة البدنية البالغ من العمر 54 عامًا من سان دييغو، كاليفورنيا، في الفيديو: "سيداتي، تبدين رائعات بالكعب العالي، ولكن بأي ثمن؟".
وأوضح تيرغاري أن "الأورام وأصابع القدم المطرقية وخطر الإصابة بالكاحل والالتواء يرتفع بشكل كبير عند ارتداء الكعب العالي".
وأضاف تيرغاري أن ارتداء الأحذية ذات الكعب العالي يمكن أن يزيد أيضًا من خطر إجهاد الظهر لأنه يشد عضلات الورك ويضع الظهر في "وضع غير طبيعي حقًا".
وتابع: "ارتداء الكعب العالي يقلل أيضًا من امتصاص الصدمات للانحناء الطبيعي للعمود الفقري".
وأشار تيرغاري: "وعندما تقومين بشد عضلات الورك تلك، فإنها تمنحك ضيقًا مزمنًا يمكن أن يودي إلى آلام الظهر المزمنة."
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