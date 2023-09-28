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متلألئة ومزخرفة بلون ذهبي... اكتشفوا أغلى قطعة ملابس داخلية في العالم! (صور)

موضة وجمال
2023-09-28 | 10:11
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متلألئة ومزخرفة بلون ذهبي... اكتشفوا أغلى قطعة ملابس داخلية في العالم! (صور)
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متلألئة ومزخرفة بلون ذهبي... اكتشفوا أغلى قطعة ملابس داخلية في العالم! (صور)

متلألئة ومزخرفة بلون ذهبي... اكتشفوا أغلى قطعة ملابس داخلية في العالم! (صور)

قد تكون ملابس Miu Miu الداخلية المصنوعة من الترتر والحرير والصوف، والتي يصل سعرها إلى 5600 دولار، أغلى قطعة ملابس داخلية في العالم.

وتم يأتي تصميم الملابس الداخلية المتلألئة والمزخرفة بلون ذهبي، كما أنها متوفرة باللون الوردي، وتم بيع كل القطع منها تقريبا، وفق ما نقل موقع نيويورك بوست.

ربما تكون هذه القطع اللامعة هي أغلى الملابس الداخلية المتاحة للشراء في العالم على الإطلاق. 

في حين أن فيكتوريا سيكريت قد أنتجت حمالات صدر وملابس داخلية خيالية بقيمة مليون دولار، إلا أن التصميمات الأصلية لم تكن متاحة للشراء مطلقًا، فقط النسخ المتماثلة.

ومع ذلك، فإن الملابس الداخلية التي تنتجها شركة Miu Miu والتي يبلغ سعرها 5600 دولار أغلى بكثير من الملابس الداخلية المصنوعة من الذهب والتي تنتجها شركة Nice Laundry والتي يبلغ سعرها 1400 دولار، ومشد الحرير المرصع بالكريستال من ماركة Gucci الذي يبلغ سعره 4000 دولار.

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