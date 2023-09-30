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من هي ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية الجديدة؟ (صور)

موضة وجمال
2023-09-30 | 16:01
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من هي ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية الجديدة؟ (صور)
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من هي ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية الجديدة؟ (صور)

من هي ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية الجديدة؟ (صور)

تم تتويج ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية الجديدة، فقد حصلت ملكة جمال يوتا نويليا فويغت على لقب ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية 2023 بعد منافسة يوم الجمعة في منتجع غراند سييرا في رينو بولاية نيفادا.

وتغلبت فويغت على الوصيفة الأولى ملكة جمال هاواي سافانا غانكيويتز والوصيفة الثانية ملكة جمال ويسكونسن أليكسيس لومانز، وفق ما نقل موقع PEOPLE.

إشارة الى أن مورغان رومانو، التي حصلت على  لقب ملكة جمال الولايات المتحدة الأميركية 2022 بعد فوز الفائزة الأصلية ريبوني غابرييل بلقب ملكة جمال الكون، قدمت لفويغت تاجها.
 

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