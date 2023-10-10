عملت لديها في بداية مسيرتها المهنية... دار "كلويه" للأزياء تعيّن مديرة فنية جديدة لها

أعلنت دار "كلويه" الفرنسية الاثنين، عن تعيين مسؤولة جديدة عن الابتكارات هي شيمينا كامالي، في أحدث تغيير مماثل تُقدم عليه إحدى دور الأزياء الكبرى.

وكانت كمالي المولودة في ألمانيا عام 1981، مديرة التصاميم النسائية في دار "سان لوران"، وسبق أن عملت لدى "كلويه" في بداية مسيرتها المهنية، وفق وكالة فرانس برس.

وتخلف كمالي غابرييلا هيرست التي قدّمت آخر عرض أزياء لها لصالح "كلويه" خلال أسبوع الموضة في باريس الشهر الفائت، بعدما شغلت منصب المديرة الفنية لثلاث سنوات فقط.

وقالت كمالي في بيان لمجموعة "ريشمون" السويسرية التي تتبع "كلويه" لها "لطالما كانت تجمعني علاقة عميقة بكلويه منذ عملي للمرة الأولى فيها قبل أكثر من 20 عاما. هذه العودة تعني لي الكثير على المستوى الشخصي".

وشهد عالم الموضة تغييرات كثيرة خلال الأشهر الأخيرة.

وستعرض كمالي أولى مجموعاتها لصالح "كلويه" في العاصمة الفرنسية خلال كانون الثاني 2024، تليها مجموعتها لخريف وشتاء 2024 المرتقب عرضها في أسبوع الموضة الباريسي خلال شباط.

وقال الرئيس التنفيذي لـ"كلويه" ريكاردو بيليني، في بيان "إن رؤية شيمينا التي تستند إلى علاقتها الثابتة مع كلويه، ستتيح إلقاء الضوء على ما تتميّز به هذه الدار".