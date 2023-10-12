العرض الثاني لأزياء "لوي فويتون" من تصميم فاريل وليامز يقام في هونغ كونغ

ستكون هونغ كونغ في 30 تشرين الثاني المقبل على موعد مع العرض الثاني لأزياء "لوي فويتون" الرجالية من تصميم النجم العالمي فاريل وليامز منذ توليه الإدارة الفنية للدار الراقية، بعد عرضه الأول المميز في باريس في حزيران الفائت، على ما أعلنت الدار الثلاثاء.وسيُخصَّص العرض لمجموعة منتصف الموسم الرجالية التي درجت بعض الدور الكبرى على الكشف عنها خارج "أسابيع الموضة".وأشارت "لوي فويتون" في بيان إلى أن هذا العرض سيكون الأول لها في هونغ كونغ "التي تعود علاقاتها مع الدار إلى أكثر من أربعين عاماً، عندما افتتحت أول متجر لها في إيست تسيم شا تسوي عام 1979".وأضاف البيان أن "لوي فويتون" وجدت مصدراً لا ينضب من الإلهام في الدينامية الثقافية لهذا الأرخبيل. وسيترجم عرض الأزياء هذه الكثافة من خلال الرؤية الفنية لفاريل ويليامز".وكان عرض "لوي فويتون" الذي أقيم في الهواء الطلق على جسر بون نوف في انطلاق أسبوع الموضة الرجالية في باريس في حزيران الفائت، مميزاً بطابعه غير التقليدي، وبالعدد الكبير من المشاهير الذين حضروه، وبما تضمنته تشكيلته من ابتكارات.واعتبر فاريل ويليامز الاثنين في مقابلة مع "بيزنس أوف فاشن" أن "الحرية تَرَف وليس الجميع يتمتع بالحرية أحاول أن أروي هذه القصص من خلال تشكيلاتنا وحملاتنا وعروضنا". وأعرب عن أسفه لكون ثقافة الهيب هوب التي يجسدها ترتبط بالأحرى بـ"زجاجات الشمبانيا" أو "سيارات السباق".وشدد على أن سبب انضمامه إلى "لوي فويتون" هو "تعزيز التوسع والنمو، ليس فقط في المبيعات، ولكن أيضاً من وجهة نظر ثقافية".وتحقق مجموعة "إل في إم إتش" التي تتبوأ الصدارة عالمياً في مجال السلع الفاخرة نتائج جيدة جدأً، إذ ارتفع صافي أرباحها بنسبة 30 في المئة في النصف الأول من السنة، ليبلغ نحو 8,5 مليارات يورو. أما مبيعات "لوي فويتون"، أبرز ماركات المجموعة، فوصلت إلى 20 مليار يورو عام 2022.