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"تعارك معي وخلع تنورتي وسروالي الداخلي"... مدّعية على مؤسس أحد أكبر ماركات الملابس تدلي بإفادتها عن اعتدائه عليها!

موضة وجمال
2023-10-12 | 15:01
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&quot;تعارك معي وخلع تنورتي وسروالي الداخلي&quot;... مدّعية على مؤسس أحد أكبر ماركات الملابس تدلي بإفادتها عن اعتدائه عليها!
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"تعارك معي وخلع تنورتي وسروالي الداخلي"... مدّعية على مؤسس أحد أكبر ماركات الملابس تدلي بإفادتها عن اعتدائه عليها!

روت المدّعيات على قطب الموضة السابق في كندا بيتر نيغارد خلال جلسات محاكمته بتهمة الاغتصاب عن كيفية وقوعهن في فخ "وحش"، وكيف كنّ يلبّين دعوات لحضور حفلات تحوّلت إلى كابوس لهنّ.
 
وفي جلسة عقدت الثلاثاء قالت واحدة منهنّ كانت قاصرة وقت حصول الواقعات التي تشكو منها: "إنه الأمر الأكثر مأسوية الذي تعرضت له".
 
وكان المليونير البالغ 82 عاما، ومؤسس إحدى أكبر ماركات الملابس في كندا وهي " نيغارد إنترناشونال"، دفع في بداية محاكمته في آخر أيلول ببراءته من تهم الاعتداءات الجنسية الخمس الموجهة إليه وتهمة حجز حرية واحدة.
 
وأوضحت المرأة التي تبلغ من العمر راهناً 35 عاماً ويحظر نشر اسمها، أنها تلقت دعوة لحضور حفلة في مقر "نيغارد إنترناشونال" في تورونتو من رجل كانت على علاقة غرامية معه.
 
ولكن عندما وصلت إلى المبنى، تبيّن لها أن نيغارد وامرأة أخرى فقط موجودان. وأضافت أنه تم اقتيادها إلى غرفة "هادئة داكنة اللون" تضمّ سريراً، حيث قدّم لها نيعارد مشروباً ثم أخبرها عن طائرته الخاصة وممتلكاته في جزر البهاماس، وما لبث أن ارتمى عليها.
 
وقالت "تعارك بيتر معي وخلع تنورتي وسروالي الداخلي". وتابعت المّدعية قائلة "شعرت أن لا خيار لدي"، مشيرة إلى أنها كانت "خائفة" و"مرتبكة".
 
وكانت أول مدّعية أدلت بإفادتها الأسبوع الفائت روت أنها استُدرجت إلى مقر شركة بيتر نيغارد من خلال تلقيها وعداً بتمكينها من زيارتها.
 
وأشارت أمام هيئة المحلفين الى أن من وصفته بـ"الوحش"، بدأ بمحاولة خلع ملابسها، مضيفة أنه تحوّل "شخصاً آخر" لدى تعدّيه عليها، ولكن بعد ذلك "عاد.. إلى عمله وكأن شيئًا لم يكن".
 
وأشارت إلى أن نيغارد كان يحتفظ بخمسين علبة واقيات ذكرية في خزانة غرفة النوم التي اعتدى فيها عليها.
 
وهذه المحاكمة هي الأولى من محاكمات عدة يواجهها نيغارد في كندا والولايات المتحدة، حيث اتُهم بارتكاب عشرات الجرائم الجنسية طوال عقود.
 
وقالت المدعية العامة آنا سيربان في الجلسة الافتتاحية في نهاية أيلول: "في مكاتب نيغارد في تورونتو، خلف الجدران ومظاهر النجاح والسلطة، ثمة جناح يضمّ غرفة نوم ضخمة ومشرباً وأبواباً من دون مقابض، وأقفالاً آلية يتحكم بها بيتر نيغارد".
 
وأوضحت أن النساء الضحايا اللواتي "يعانين صدمة" كنّ "تحت تهديد تدمير حياتهنّ المهنية إذا لم يستسلمن". وأشارت إلى أن بعضهن احتجن إلى أكثر من خمس سنوات لكي يتمكنّ من التحدث.
 
وكانت أربع من المدعيات في العشرينات من عمرهن، ولم تكن الخامسة تتجاوز السادسة عشرة لدى حصول الواقعات. ولم يكن نيغارد يتردد في عرض وظائف عليهنّ أو يعدهنّ بمستقبل مهني لكي يتمكن من جذبهنّ إلى مكاتبه في تورونتو، حسبما أفادت المدعية.
 
ويرغب القضاء الأميركي هو الآخر في محاكمته بتهم اغتصاب عشرات النساء والفتيات والابتزاز والاتجار بالبشر. وتعود الأفعال التي يُتهم بارتكابها إلى الفترة بين عامي 1990 و2020.

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