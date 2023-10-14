الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة آخر الأخبار السياحة في لبنان سيدات الملاعب أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ امن وقضاء اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
برنامج صباحي Morning Talk
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

تقنية مذهلة... تعرّفوا على "الفستان المتغيّر السحري"! (فيديو)

موضة وجمال
2023-10-14 | 03:00
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
تقنية مذهلة... تعرّفوا على &quot;الفستان المتغيّر السحري&quot;! (فيديو)
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
تقنية مذهلة... تعرّفوا على "الفستان المتغيّر السحري"! (فيديو)

يعد مؤتمر Adobe MAX الوقت المناسب للشركة لعرض ابتكاراتها التقنية. هذا العام، كان أحد أبرز أحداثه "فستان الرسوم المتحركة" المذهل الذي يمكنه التبديل بين الأنماط وحتى التفاعل مع الحركة.
 
وفي مقطع فيديو يُظهر الفستان، يمكن الضغط على الزر لتغيير الصورة عليه، التقنية التي تم إنشاؤها باستخدام Adobe Firefly، وAdobe After Effects، وAdobe Stock، وAdobe Illustrator. وبمجرد المشي بالفستان، يتم إنشاء خطوط تشبه الماء الّتي تتناثر مباشرةً على الفستان.
 
وتم تصنيع الفستان باستخدام Project Primrose، وهو عبارة عن وحدات عاكسة للضوء لأنظمة العرض المرنة غير المنبعثة.
 
وبطبيعة الحال، يمكن استخدام هذه التقنية ليس فقط للفساتين، بل أيضًا لأي ملابس وحقائب وإطارات صور وأي شيء آخر يمكن إرفاقه به.
 
 

آخر الأخبار

علوم وتكنولوجيا

موضة وجمال

تقنية

ابتكار

مؤتمر

Adobe MAX

فستان

تبديل

الأنماط

التفاعل

الحركة

سحري.

"تعارك معي وخلع تنورتي وسروالي الداخلي"... مدّعية على مؤسس أحد أكبر ماركات الملابس تدلي بإفادتها عن اعتدائه عليها!
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
منوعات
2023-10-13

ما فعلته هذه العروس لا يصدق... "توقعت أن أراها بفستان الزفاف لكن استقبلتني الفتاة التي وقعت بحبها منذ 11 عامًا"! (فيديو)

LBCI
آخر الأخبار
2023-10-13

بو حبيب في مؤتمر صحافي مشترك مع عبد اللهيان: لبنان لم يكن يوما يرغب بالحرب ونحذر من أن استمرار التصعيد واجتياح غزة سيشعل المنطقة بأسرها

LBCI
أخبار دولية
2023-10-11

الجزء الثالث من سلسلة حماس من الحجارة إلى طوفان الأقصى... إنتقال الحركة إلى الأسلحة المتطورة

LBCI
أخبار لبنان
2023-10-11

هدوء حذر في الجنوب... والحركة شبه معدومة عند الشريط الحدوديّ

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
موضة وجمال
2023-10-12

"تعارك معي وخلع تنورتي وسروالي الداخلي"... مدّعية على مؤسس أحد أكبر ماركات الملابس تدلي بإفادتها عن اعتدائه عليها!

LBCI
موضة وجمال
2023-10-12

العرض الثاني لأزياء "لوي فويتون" من تصميم فاريل وليامز يقام في هونغ كونغ

LBCI
موضة وجمال
2023-10-10

عملت لديها في بداية مسيرتها المهنية... دار "كلويه" للأزياء تعيّن مديرة فنية جديدة لها

LBCI
موضة وجمال
2023-10-04

صالحة للنساء والرجال... المصمم الهولندي دوران لانتينك يختتم أسبوع باريس للموضة بتشكيلة غريبة! (صور)

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
فنّ
02:30

فنان فلسطيني معروف استشهد في غزة... ما نشره قبل أيام من رحيله مؤثر جدا! (فيديو)

LBCI
أخبار لبنان
04:54

الجيش الإسرائيلي يعرب عن "أسفه الشديد" لمقتل صحافي في جنوب لبنان

LBCI
فنّ
2023-09-21

"إيو كابيتانو" يمثّل إيطاليا في السباق إلى جوائز الأوسكار

LBCI
منوعات
2023-10-12

"ماتوا الولاد بدون ما ياكلوا"... صرخة أم مفجوعة من غزة تبكي العالم! (فيديو)

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
17:06

"عياش" في غزة... فما هو هذا الصاروخ؟

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:53

قطر على موعد مع استضافة بطولة أمم آسيا لكرة القدم على ملاعب المونديال

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:48

بيروت تستضيف معرض الكتاب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:41

لا مكمن للغاز في بئر البلوك رقم ٩

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:29

التضامن مع غزة إنسحب إلى المستوى الرياضي

LBCI
أخبار لبنان
14:24

سالم زهران للـLBCI: العين على الميدان ونسير على حافة الهاوية في الجنوب

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:17

عبد اللهيان "حريص على أمن لبنان"...لكنه يحذّر

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:07

هكذا يتوزّع عرب 48 في اسرائيل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:04

الفلسطينيون من النكبة الى النكسة الى طوفان الأقصى...

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
خبر عاجل
11:34

استشهاد صحافي وإصابة 3 بقصف إسرائيلي على سيارتهم بعلما الشعب

LBCI
خبر عاجل
11:47

حزب الله: استهداف مواقع العباد ومسكفعام ورامية وجل العلم بالأسلحة المباشرة والمناسبة وتحقيق إصابات دقيقة

LBCI
خبر عاجل
11:17

معلومات للـLBCI: لا صحة لقيام عسكري من الجيش اللبناني بإطلاق النار في العديسة أو حصول اشتباك مع الجيش اللبناني

LBCI
خبر عاجل
09:44

معلومات للـLBCI: قصف يطال احد أبراج المراقبة التابعة للجيش اللبناني في الضهيرة

LBCI
منوعات
14:01

آخر فيديو نشره الشهيد عصام عبدالله من علما الجنوبية قبل وفاته! (فيديو)

LBCI
خبر عاجل
10:15

قصف إسرائيلي يستهدف برج مراقبة لاستخبارات الجيش بين الضهيرة وعلما الشعب.. اليونيفيل: لأخذ الحيطة وكامل الاجراءات

LBCI
خبر عاجل
12:30

ترقبوا بعد قليل فريق الـ LBCI الذي نجا من القصف الاسرائيلي في علما الشعب وادى الى استشهاد مصور في وكالة رويترز وجرح عدد آخر مباشرة عبر النشرة المسائية

LBCI
خبر عاجل
12:45

الجيش الإسرائيلي: طائرة مسيّرة تقصف أهدافاً لحزب الله في لبنان

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More