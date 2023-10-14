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تقنية مذهلة... تعرّفوا على "الفستان المتغيّر السحري"! (فيديو)
موضة وجمال
2023-10-14 | 03:00
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تقنية مذهلة... تعرّفوا على "الفستان المتغيّر السحري"! (فيديو)
يعد مؤتمر Adobe MAX الوقت المناسب للشركة لعرض ابتكاراتها التقنية. هذا العام، كان أحد أبرز أحداثه "فستان الرسوم المتحركة" المذهل الذي يمكنه التبديل بين الأنماط وحتى التفاعل مع الحركة.
وفي مقطع فيديو يُظهر الفستان، يمكن الضغط على الزر لتغيير الصورة عليه، التقنية التي تم إنشاؤها باستخدام Adobe Firefly، وAdobe After Effects، وAdobe Stock، وAdobe Illustrator. وبمجرد المشي بالفستان، يتم إنشاء خطوط تشبه الماء الّتي تتناثر مباشرةً على الفستان.
وتم تصنيع الفستان باستخدام Project Primrose، وهو عبارة عن وحدات عاكسة للضوء لأنظمة العرض المرنة غير المنبعثة.
وبطبيعة الحال، يمكن استخدام هذه التقنية ليس فقط للفساتين، بل أيضًا لأي ملابس وحقائب وإطارات صور وأي شيء آخر يمكن إرفاقه به.
مصدر
آخر الأخبار
علوم وتكنولوجيا
موضة وجمال
تقنية
ابتكار
مؤتمر
Adobe MAX
فستان
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الأنماط
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سحري.
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