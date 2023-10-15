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حقيبة يد "جريئة" على شكل حذاء نسائي تثير اهتمام المشاهير... إليكم سعرها! (صورة)

موضة وجمال
2023-10-15 | 07:35
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حقيبة يد &quot;جريئة&quot; على شكل حذاء نسائي تثير اهتمام المشاهير... إليكم سعرها! (صورة)
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حقيبة يد "جريئة" على شكل حذاء نسائي تثير اهتمام المشاهير... إليكم سعرها! (صورة)

أطلقت العلامة التجارية Syro ومقرها في بروكلين، والمعروفة بصناعة الأحذية النسائية القوية التي يفضلها نجوم الصف الأول مثل Lil Nas X وBowen Yang وSam Smith، حقيبة يد جريئة ذات كعب عالٍ بطول 4 بوصات.
 
في حين أن حقيبة اليد ذات الكعب العالي قد لا تكون مصنوعة للمشي، إلا أن هذه القطعة المذهلة، الذي يتم بيعها بالتجزئة بسعر 375 دولارًا، تتميز بحجمها الواسع الّذي يحمل مساحة كبيرة لحمل الأساسيات.
 
هذه الحقيبة الجريئة هي الأولى من نوعها للعلامة التجارية الرائدة، حيث شوهدت النجمة جوليا فوكس وهي تتجول في شوارع مدينة نيويورك بواحدة خاصة بها.
 
وبالتالي، فإن حقيبة الكتف المصنوعة من جلد العجل متاحة للطلب المسبق باللون المعدني المنقوش بنقشة جلد التمساح، والأسود المزخرف، واللون "البني الريفي" الناعم.
 
ويُذكر أن هذه الحقيبة تعكس قضية مجتمع الميم، وبخاصةٍ المرأة المتحولة في كولورادو سبرينغز التي قاتلت ضدّ مطلق النار فيClub Q العام الماضي، باستخدام كعبها العالي كسلاح.
 
 

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موضة وجمال

العلامة التجارية

Syro

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مجتمع الميم.

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