إيلي صعب يتحدّث لموقع الـLBCI عن الألوان الرائدة لهذا الموسم: "هذا هو اللون الكاسح حالياً"

في مقابلة حصرية مع موقع الـ LBCI الالكتروني، تحدّث المصمم العالمي اللبناني إيلي صعب عن مجموعته لخريف وشتاء 2023-2024، كاشفاً عن الألوان الرائدة لهذا الموسم.

وقال المصمم الشهير إيلي صعب: "قدمنا خلال شهر آب الفائت، مجموعة خريف-شتاء 2023-2024، والّتي غلبت عليها الألوان الداكنة بشكلٍ واضح".

وأضاف أن "باليت ألوان المجموعة تميّزت بالدرجات الدافئة من الأصفر والأحمر والأزرق".

وتوجه إيلي صعب إلى النساء بنصيحة لكيفية تنسيق ألوان الملابس خلال هذا الموسم، قائلاً: "اللون الكاسح حاليا هو لون "التاباكو" (أو التبغ) بكلّ درجاته، من الداكن إلى الفاتح".

وتابع: "ولكن للأسف هذه الألوان لا تجد استحساناً كبيراً، لذلك كلّ مصمّم يعمل على الألوان والطريقة الّتي يُحبّذها زبائنه".