بات الجمال متوجاً على الـLBCI منذ عام 1995… إليكم لحظة فوز هذه الملكة باللقب! (فيديو)

بعد سنوات على إطلاق مسابقة ملكة جمال لبنان، فاجأت شاشة الـLBCI متابعيها عام 1995 بنقل المسابقة، مع فوز دينا عزار باللقب في وقتها.

ومنذ ذلك الوقت، ينتظر الكثيرون كلّ عام مشاهدة حفل "ملكة جمال لبنان" عبر شاشة الـLBCI، في حين غابت المسابقة عن المشاهدين خلال سنين معدودة بسبب حرب تموز ووباء كورونا الّذي أصاب العالم كله.

وفي اليوم العالمي للتراث السمعي والبصري، لا يمكن أن تغفل الـLBCI عن أبرز البرامج والمسلسلات والإنتاجات الّتي طبعت في خلد متابعي القناة على مرّ السنوات.

والجدير بالذكر أن الشابة ياسمينا زيتون تُوجت ملكة جمال لبنان لعام 2022، مع انتظار مشاركتها في شهر نيسان بمسابقة ملكة جمال العالم لعام 2023.

لمشاهدة لحظة تتويج دينا عازار ملكة جمال لبنان اضغطوا على الفيديو أدناه: