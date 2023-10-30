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أهم النصائح والحيل البسيطة للحفاظ على البشرة من الجفاف في الشتاء

أهم النصائح والحيل البسيطة للحفاظ على البشرة من الجفاف في الشتاء







ويمكن أن تؤدي التدفئة المركزية وما شابه إلى جفاف البشرة، ما يسبب الحكة، بحسب موقع



ولكن وفقًا للخبراء، هناك حيل بسيطة يمكن تجربتها للمساعدة في إعادة ترطيب البشرة والحفاظ عليها.



اذ يجب استخدام المرطب للحفاظ على ترطيب البشرة بانتظام. وهو مهم بشكل خاص في الأشهر الباردة، لأنه يعمل كطبقة علوية لجميع مستحضرات العناية بالبشرة الأخرى.



ويجب على أصحاب البشرة العادية أن يجربوا تركيبات خفيفة الوزن، لأنه يمكن امتصاصها بسهولة أكبر لاستعادة وظيفة حاجز الجلد بشكل أسرع.



أما إذا كنت تعانين من بشرة دهنية، فإن أهم شيء يجب مراعاته عندما يتعلق الأمر باختيار مرطب شتوي هو الملمس.



فمثلاً، كريمات الجل مناسبة لأنواع البشرة الدهنية التي تجد قوام الكريم التقليدي ثقيلًا جدًا، بينما يتم امتصاص التركيبات خفيفة الوزن والخالية من الكحول بسهولة، لذلك لن تسبب جفافًا أو تهيجًا، ولكنها يمكن أن تساعد في تقليل اللمعان بشكل واضح.



ولزيادة ترطيب بشرتك، يقول الخبراء إنه يجب عليك "اعتماد نهج الطبقات"، أي وضع السيروم قبل المرطب. اذ ان وضع طبقات متعددة من تركيبات الترطيب، تكون أكثر فعالية من الاستخدام المكثف لمنتج واحد، لأنه سيخلق حواجز متعددة أمام خروج الماء من بشرتك.



أما في حال المعاناة من الجفاف في منطقة معينة، فيمكنك غالبًا الاستثمار في تركيبات متخصصة لاستهدافها.



ويمكن أن يساعد زيت الوجه أيضًا في الترطيب، لأن هذه المنتجات "مسدّة بشكل طبيعي"، مما يعني أنها تحبس كل الرطوبة من المنتجات التي قمت بتطبيقها مسبقًا.



وفي أشهر الشتاء، من المهم أيضًا أن تفكر في كيفية تأثير التدابير التي تتخذها للبقاء دافئًا على بشرتك.



ومن المهم كذلك ترطيب الجسم باستخدام مرطب الجسم الغني بزبدة الكاكاو غير الدهنية، في حين يجب معالجة الأيدي الجافة والمتشققة بشكل منفصل باستخدام مرهم محدد.

يمكن أن تكون أشهر الشتاء قاسية على بشرتنا نظرًا لأننا ننتقل باستمرار من الهواء البارد إلى الغرف الدافئة.ويمكن أن تؤدي التدفئة المركزية وما شابه إلى جفاف البشرة، ما يسبب الحكة، بحسب موقع "ذا صن" ولكن وفقًا للخبراء، هناك حيل بسيطة يمكن تجربتها للمساعدة في إعادة ترطيب البشرة والحفاظ عليها.اذ يجب استخدام المرطب للحفاظ على ترطيب البشرة بانتظام. وهو مهم بشكل خاص في الأشهر الباردة، لأنه يعمل كطبقة علوية لجميع مستحضرات العناية بالبشرة الأخرى.ويجب على أصحاب البشرة العادية أن يجربوا تركيبات خفيفة الوزن، لأنه يمكن امتصاصها بسهولة أكبر لاستعادة وظيفة حاجز الجلد بشكل أسرع.أما إذا كنت تعانين من بشرة دهنية، فإن أهم شيء يجب مراعاته عندما يتعلق الأمر باختيار مرطب شتوي هو الملمس.فمثلاً، كريمات الجل مناسبة لأنواع البشرة الدهنية التي تجد قوام الكريم التقليدي ثقيلًا جدًا، بينما يتم امتصاص التركيبات خفيفة الوزن والخالية من الكحول بسهولة، لذلك لن تسبب جفافًا أو تهيجًا، ولكنها يمكن أن تساعد في تقليل اللمعان بشكل واضح.ولزيادة ترطيب بشرتك، يقول الخبراء إنه يجب عليك "اعتماد نهج الطبقات"، أي وضع السيروم قبل المرطب. اذ ان وضع طبقات متعددة من تركيبات الترطيب، تكون أكثر فعالية من الاستخدام المكثف لمنتج واحد، لأنه سيخلق حواجز متعددة أمام خروج الماء من بشرتك.أما في حال المعاناة من الجفاف في منطقة معينة، فيمكنك غالبًا الاستثمار في تركيبات متخصصة لاستهدافها.ويمكن أن يساعد زيت الوجه أيضًا في الترطيب، لأن هذه المنتجات "مسدّة بشكل طبيعي"، مما يعني أنها تحبس كل الرطوبة من المنتجات التي قمت بتطبيقها مسبقًا.وفي أشهر الشتاء، من المهم أيضًا أن تفكر في كيفية تأثير التدابير التي تتخذها للبقاء دافئًا على بشرتك.ومن المهم كذلك ترطيب الجسم باستخدام مرطب الجسم الغني بزبدة الكاكاو غير الدهنية، في حين يجب معالجة الأيدي الجافة والمتشققة بشكل منفصل باستخدام مرهم محدد.