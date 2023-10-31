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أفضل أزياء المشاهير في عيد الهالوين لعام 2023! (صور)
موضة وجمال
2023-10-31 | 08:00
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أفضل أزياء المشاهير في عيد الهالوين لعام 2023! (صور)
أفضل أزياء المشاهير في عيد الهالوين لعام 2023! (صور)
استضافت نيويورك ولندن ولوس أنجلوس في "عطلة الهالوين" مجموعة من التجمعات المميزة من المشاهير والنجوم، التي ربما تكون أزياءهم هي الأكثر متعة في التفكير فيها. ومع وجود فريق من فناني الماكياج ومصففي الشعر المحترفين في متناول أيديهم، فإن الاحتمالات لا حصر لها.
إليكم في ما يلي مجموعة من أفضل أزياء المشاهير في عيد الهالوين لعام 2023.
جودي تورنر سميث
اختارت جودي تورنر سميث أن تظهر كراعية البقر في فستان مطبوع باللون الابيض والأسود.
هالسي
ظهرت هالسي كحورية البحر في تنورة شفافة ومكياج فضي.
شونا روبرتسون وإدوارد نورتون
اختار الثنائي شونا روبرتسون وإدوارد نورتون الظهور بزي فيكتوريا وديفيد بيكهام في حقبة "Posh and Becks" في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
جاستن بيبر وهايلي بيبر
أما الثنائي جاستن وهايلي، فقد خرجا بأزياء مستوحاة من فيلم The Flintstones.
كيلسي باليريني
ارتدت كيلسي باليريني زي راعية البقر الوردي بالكامل من فيلم "باربي".
باريس هيلتون
اختارت باريس هيلتون أن تظهر في دور مضيفة الطيران الزرقاء الشهيرة لبريتني سبيرز في الفيديو الموسيقي "Toxic".
ديمي لوفاتو
واختارت ديمي لوفاتو مظهر سنو وايت الشهير.
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2023!
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