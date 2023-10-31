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أفضل أزياء المشاهير في عيد الهالوين لعام 2023! (صور)

موضة وجمال
2023-10-31 | 08:00
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أفضل أزياء المشاهير في عيد الهالوين لعام 2023! (صور)
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أفضل أزياء المشاهير في عيد الهالوين لعام 2023! (صور)

أفضل أزياء المشاهير في عيد الهالوين لعام 2023! (صور)

استضافت نيويورك ولندن ولوس أنجلوس في "عطلة الهالوين" مجموعة من التجمعات المميزة من المشاهير والنجوم، التي ربما تكون أزياءهم هي الأكثر متعة في التفكير فيها. ومع وجود فريق من فناني الماكياج ومصففي الشعر المحترفين في متناول أيديهم، فإن الاحتمالات لا حصر لها. 

إليكم في ما يلي مجموعة من أفضل أزياء المشاهير في عيد الهالوين لعام 2023.

جودي تورنر سميث
 اختارت جودي تورنر سميث أن تظهر كراعية البقر في فستان مطبوع باللون الابيض والأسود.
Jodie Turner-Smith opted for a bustier and printed dress as a devilish cowgirl.

هالسي
 ظهرت هالسي كحورية البحر في تنورة شفافة ومكياج فضي. 
 
Halsey as a mermaid in a sheer skirt and silvery makeup.

شونا روبرتسون وإدوارد نورتون
 اختار الثنائي شونا روبرتسون وإدوارد نورتون الظهور بزي فيكتوريا وديفيد بيكهام في حقبة "Posh and Becks" في العقد الأول من القرن الحادي والعشرين.
Perhaps inspired by the popularity of the recent Netflix docuseries, Shauna Robertson and Edward Norton dressed as Victoria and David Beckham in their 00s "Posh and Becks" era.
جاستن بيبر وهايلي بيبر
 أما الثنائي جاستن وهايلي، فقد خرجا بأزياء مستوحاة من فيلم The Flintstones.
Justin Bieber and Hailey Bieber stepped out in costumes inspired by "The Flintstones."
كيلسي باليريني 
 ارتدت كيلسي باليريني زي راعية البقر الوردي بالكامل من فيلم "باربي".
Kelsea Ballerini wore the all-pink cowgirl outfit from "Barbie."
 
باريس هيلتون
 اختارت باريس هيلتون أن تظهر في دور مضيفة الطيران الزرقاء الشهيرة لبريتني سبيرز في الفيديو الموسيقي "Toxic".
Paris Hilton as Britney Spears' iconic blue flight attendant outfit from the "Toxic" music video.
ديمي لوفاتو
 واختارت ديمي لوفاتو مظهر سنو وايت الشهير.
 
Demi Lovato opted for a corseted Snow White look.

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