أفضل أزياء المشاهير في عيد الهالوين لعام 2023! (صور)

استضافت نيويورك ولندن ولوس أنجلوس في "عطلة الهالوين" مجموعة من التجمعات المميزة من المشاهير والنجوم، التي ربما تكون أزياءهم هي الأكثر متعة في التفكير فيها. ومع وجود فريق من فناني الماكياج ومصففي الشعر المحترفين في متناول أيديهم، فإن الاحتمالات لا حصر لها.إليكم في ما يلي مجموعة من أفضل أزياء المشاهير في عيد الهالوين لعام 2023.اختارت جودي تورنر سميث أن تظهر كراعية البقر في فستان مطبوع باللون الابيض والأسود.ظهرت هالسي كحورية البحر في تنورة شفافة ومكياج فضي.