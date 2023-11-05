رشاقتها حديث المتابعين... سلمى حايك تخطف الأنظار بإطلالة لافتة! (صور)

رشاقتها حديث المتابعين... سلمى حايك تخطف الأنظار بإطلالة لافتة! (صور)

خطفت سلمى حايك الأنظار بإطلالة لافتة خلال حفل LACMA Art + Film Gala لعام 2023 في متحف مقاطعة لوس أنجلوس للفنون يوم السبت.



وحرصت الممثلة البالغة من العمر 57 عامًا، على إظهار رشاقتها في فستان المثيرة باللون الذهبي.



وأكملت حايك إطلالتها بخاتم أحمر اللون وأرفقتها بحقيبة يد فضية.