بإطلالة أنيقة وجذابة... نانسي عجرم تخطف الأنظار في موسم الرياض (صور)

بإطلالة أنيقة وجذابة.. نانسي عجرم تخطف الأنظار في موسم الرياض (صور)



خطفت الفنانة اللبنانية نانسي عجرم الأنظار في إطلالة جذابة باللون الأسود خلال حفل "روائع بليغ حمدي" خلال النسخة الرابعة من موسم الرياض.



وظهرت عجرم بفستان أسود أنيق تميّز بتصميمه الفضي الناعم اللامع من الأعلى، وكان ضيقاً تماماً ليبرز خصرها النحيف.



ووضعت نانسي مكياجاً قوياً يبرز جمالها وتزيّنت بأقراط فضية ناعمة.