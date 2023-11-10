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اختارت له مكاناً صادماً... كيم كارداشيان تكشف عن وشمها السري! (فيديو)
موضة وجمال
2023-11-10 | 02:27
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اختارت له مكاناً صادماً... كيم كارداشيان تكشف عن وشمها السري! (فيديو)
اختارت له مكاناً صادماً... كيم كارداشيان تكشف عن وشمها السري! (فيديو)
كشفت كيم كارداشيان أن لديها وشماً سرياً على شفتها السفلية من الداخل خلال حلقة هذا الأسبوع من برنامج The Kardashians.
وكانت كيم قد أخبرت ويندي ويليامز في عام 2009، عندما سئلت عما إذا كان لديها أي وشم، "عزيزتي، هل يمكنك وضع ملصق على سيارة بنتلي"، في إشارة إلى أنها لم يكن لديها أي وشم ولم تكن تخطط للحصول على أي وشم.
ولكن يبدو أن كل هذا قد تغير في الساعات التي تلت استضافتها Saturday Night Live في تشرين الأول 2021، وهو المكان الذي التقت فيه لأول مرّة بعاشق الوشم بيت ديفيدسون وقبلته، عندما حصلت على وشم لرمز اللانهاية داخل شفتها السفلية أثناء احتفالها مع مجموعة من صديقاتها.
وأظهرت كيم وشمها الصغير برمز اللانهاية داخل شفتها وهي تسحب شفتها السفلية وتقول: "هناك شيء لم تعرفوه عني"، لتنظر كيم إلى الكاميرا فيما بعد وتقول: "لقد وضعت أخيرًا ملصقًا على سيارة بنتلي".
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