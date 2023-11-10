بعد تداول أخبار حول تخلي شركة "ديور" العالمية عن بيلا حديد...ما هي الحقيقة؟

بعد تداول أخبار حول تخلي شركة "ديور" العالمية عن بيلا حديد...ما هي الحقيقة؟

بعد تعليقات عارضة الأزياء العالمية الفلسطينية الأصل بيلا حديد حول الحرب بين إسرائيل وحماس، والتي لاقت جدلاً واسعاً على مواقع التواصل الاجتماعي، انتشرت إشاعة تخلي شركة "ديور" عنها.



وتحدثت بعض وسائل الاعلام عن اختيار "ديور" لعارضة اسرائيلية تزامناً مع ما يجري في غزة، كبديل عن بيلا حديد، على الرغم من أن الأخيرة كانت الوجه الإعلاني لمكياج "ديور"، وأول سفيرة للعلامة التجارية منذ عام 2016.



لكن وكالة " أسوشيتد برس" نفت الخبر قائلة: "انتهى عقد حديد مع دار الأزياء الفاخرة في آذار 2022، أي قبل وقت طويل من الصراع الأخير بين إسرائيل وحركة حماس".