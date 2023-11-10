فستانها الشفاف كشف ملابسها الداخلية... إطلالة هيلين فلاناغان المثيرة حديث الجمهور! (صور)

فستانها الشفاف كشف ملابسها الداخلية... إطلالة هيلين فلاناغان المثيرة حديث الجمهور! (صور)



خطفت الممثلة وعارضة الأزياء البريطانية هيلين فلاناغان الأنظار بإطلالتها السوداء المثيرة خلال حفل "ميسباب اكس بلاي بوي" في مانشستر يوم الخميس.



وظهرت النجمة، البالغة من العمر 33 عامًا، في فستان شفاف بالكامل يكشف ملابسها الداخلية السوداء ومزين بأرنب بلاي بوي الشهير.



وأثارت إطلالة هيلين الضجّة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أشاد البعض بجمالها، فيما اعتبر الآخرون أن ملابسها جريئة للغاية وغير لائقة.