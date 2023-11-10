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فستانها الشفاف كشف ملابسها الداخلية... إطلالة هيلين فلاناغان المثيرة حديث الجمهور! (صور)

موضة وجمال
2023-11-10 | 06:41
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فستانها الشفاف كشف ملابسها الداخلية... إطلالة هيلين فلاناغان المثيرة حديث الجمهور! (صور)
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فستانها الشفاف كشف ملابسها الداخلية... إطلالة هيلين فلاناغان المثيرة حديث الجمهور! (صور)

فستانها الشفاف كشف ملابسها الداخلية... إطلالة هيلين فلاناغان المثيرة حديث الجمهور! (صور)

خطفت الممثلة وعارضة الأزياء البريطانية هيلين فلاناغان الأنظار بإطلالتها السوداء المثيرة خلال حفل "ميسباب اكس بلاي بوي" في مانشستر يوم الخميس.

وظهرت النجمة، البالغة من العمر 33 عامًا، في فستان شفاف بالكامل يكشف ملابسها الداخلية السوداء ومزين بأرنب بلاي بوي الشهير. 

وأثارت إطلالة هيلين الضجّة على مواقع التواصل الاجتماعي، إذ أشاد البعض بجمالها، فيما اعتبر الآخرون أن ملابسها جريئة للغاية وغير لائقة.
 
Insane! The former Coronation Street star, 33, showed off her surgically-enhanced cleavage under the completely see-through mesh gown adorned with the iconic Playboy bunny
 
Turning up the heat: Helen Flanagan left very little to the imagination as she flaunted her assets in black lingerie at the Misspap X Playboy event at MNKY House Manchester on Thursday

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