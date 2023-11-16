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بإطلالة أكثر من جريئة من دون حمالة صدر... جينيفر لوبيز تخطف أنفاس معجبيها! (صور)

بإطلالة أكثر من جريئة من دون حمالة صدر... جينيفر لوبيز تخطف أنفاس معجبيها! (صور)







وتألقت صانعة الأغاني Jenny From The Block، البالغة من العمر 54 عامًا، بالأناقة في صدريتها السوداء المثيرة - والتي تتميز ببساطة بلوحتين تغطيان صدرها وتتدفقان إلى ركبتيها.



وأعطى تصميم الصدر المفتوح وميضًا لعضلات البطن المتناغمة للنجمة بينما اختارت قلادة ذهبية على شكل صليب لجذب المزيد من الاهتمام.



وأكملت جينيفر إطلالتها الذكية والمتطورة مع بنطال أسود رسمي.



وألقت معطفًا خلفيًا مكتنزًا مرصعًا بتفاصيل ماسية على مرفقيها أثناء قيامها بالتقاط صورة مثيرة، وفق ما نقل موقع



واعتمدت الممثلة شعرها البني المموج على شكل أمواج فضفاضة، وحافظت على مكياجها الطبيعي مع لمسة من الماسكارا السوداء وملمع الشفاه باللون النيود.

أبهرت جينيفر لوبيز معجبيها عندما ظهرت من دون حمالة صدر في قميص جريء.وتألقت صانعة الأغاني Jenny From The Block، البالغة من العمر 54 عامًا، بالأناقة في صدريتها السوداء المثيرة - والتي تتميز ببساطة بلوحتين تغطيان صدرها وتتدفقان إلى ركبتيها.وأعطى تصميم الصدر المفتوح وميضًا لعضلات البطن المتناغمة للنجمة بينما اختارت قلادة ذهبية على شكل صليب لجذب المزيد من الاهتمام.وأكملت جينيفر إطلالتها الذكية والمتطورة مع بنطال أسود رسمي.وألقت معطفًا خلفيًا مكتنزًا مرصعًا بتفاصيل ماسية على مرفقيها أثناء قيامها بالتقاط صورة مثيرة، وفق ما نقل موقع ذا صن واعتمدت الممثلة شعرها البني المموج على شكل أمواج فضفاضة، وحافظت على مكياجها الطبيعي مع لمسة من الماسكارا السوداء وملمع الشفاه باللون النيود.