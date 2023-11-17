الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
سيدات الملاعب
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
امن وقضاء
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
بيروت
23
o
جبل لبنان
22
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
24
o
الجنوب
22
o
البقاع
16
o
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
الجدول
البرامج
English
تشاهدون الآن
نشرة الأخبار المسائية
إشترك
الرئيسية
الاشعارات
البث المباشر
بالفيديو
بالصوت
البرامج
بيروت
23
o
جبل لبنان
22
o
متن
24
o
كسروان
24
o
الشمال
24
o
الجنوب
22
o
البقاع
16
o
الأخبار
البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة
آخر الأخبار
أبرز الأخبار
الأكثر قراءة
بالفيديو
English
شاهد أحدث البرامج وآخر المستجدات على شاشتك المفضلة
موقع البرامج
انضم الى ملايين المتابعين
LBCI Lebanon
LBCI News
من نحن
اتصل بنا
أعلن معنا
وظائف
ترددات القنوات
سياسة الخصوصية
الشروط والأحكام
أول مصممة عربية في دار لويس فويتون الشهير في حديث خاص لموقع الـLBCI... تحدّت نفسها فحققت حلمها! (صور)
موضة وجمال
2023-11-17 | 10:33
مشاهدات عالية
شارك
شارك
3
min
أول مصممة عربية في دار لويس فويتون الشهير في حديث خاص لموقع الـLBCI... تحدّت نفسها فحققت حلمها! (صور)
كشفت الشابة البحرينية المتميزة نور محسن، وهي أول مصممة عربية في دار لويس فويتون، في حديثٍ حصري لموقع LBCI الالكتروني، عن تجربتها الفريدة في مجال الموضة الّتي هي بمثابة حلم للشابات اللواتي تتمنين دخول عالم الموضة الراقي.
وتحدثت نور بدايةً عن الدرب الّتي سلكته للوصول إلى هذا الحلم، عند نيلها شهادة الماجستير أو الدراسات العلية في جامعة Politecnico di Milano في إيطاليا، في مجال تصميم المجوهرات والأكسسوارات الّتي تتضمن المنتجات الجلدية والأحذية والقبعات وغيرها...
وبعد تخرّجها من رحم عاصمة الموضة الإيطالية ميلانو، استلهمت الشابة البحرينية أفكارها من زملائها الطلاب الذين باتوا جزءاً من شركات الأزياء العالمية الضخمة مثل بلغاري وغيرها، قائلةً إنها قررت أن تتحدى نفسها للوصول إلى حلمها فقدّمت سيرتها الذاتية لعددٍ من الشركات وحصلت على عرضين، الاول في بلغاري كمصممة مجوهرات والثاني في لويس فويتون كمصممة سلع جلدية ضمن سلسلة الحقائب الراقية.
وأضافت نور:" لقد اخترت خوض تجربتي في عالم الموضة الواسع مع دار لويس فويتون لأنني أحب مدينة باريس الفرنسية كونها عاصمة الموضة. كما اخترت مجال الجلد لأن لدي معرفة كافية عن المجوهرات فقررت أن أزيد معرفتي عن الحقائب".
وتابعت: "مع دار لويس فويتون، تمكنت من العمل على مجموعتي خريف وشتاء 2023 الّتي تم إطلاقها في الوقت الحالي وموجودة في الأسواق بالفعل، وربيع 2024، الأمر الّذي يجعلني سعيدة جداً".
كما عملت نور محسن على أنواع الحقائب Special Edition وأهمها مجموعة رمضان الّتي سيتم إطلاقها خلال العام الجاري. وقالت: "مع الخبرة الّتي اكتسبتها أصبحت متخصصة في المنتجات الراقية وبالتالي أحمل أفكارًا جديدة في هذا المجال بسبب تجربتي السابقة في المجوهرات".
وكشفت نور أنه عند بداية مسيرتها المهنية كانت مقيمةً في باريس ولكنها قررت التنقل بين البحرين وباريس، وأصبحت تمضي معظم أوقاتها في بلدها "لأسباب شخصية".
أما بالنسبة لآخر أعمالها، فقد ابتكرت نور محسن مجموعة جديدة للمرة الأولى مُخصصة لمعرض المجوهرات القائم حالياً في البحرين في منطقة السيف بالمنامة. ولدى المجموعة طبعة خاصة حصرية للمعرض فقط ومستوحاة من "المجلس الأعلى للمرأة في البحرين".
وقالت: "الفكرة الّتي أحاول إيصالها من خلال مجموعتي هي التشديد على تطوير الحاضر والاستعداد لمستقبل أفضل أكثر من الماضي الّذي يتضمن تاريخ بلادنا وتراثنا وحضارتنا، الأمر الّذي تعلّمته من ميلانو".
وختمت الشابة البحرينية حديثها بالقول: "أريد شخصياً تسليط الضوء على قدراتي الذاتية وليس فقط باعتباري الشابة الّتي تعمل في دار لويس فويتون. ولهذا السبب أردت التركيز على رحلتي بأكملها من البداية حتى النهاية، مضيفةً تجربتي الفريدة مع الدار العالمية واستوديو التصميم الذي امتلكته مؤخراً وكل الأشياء الذي أريد تحقيقها في المستقبل".
آخر الأخبار
موضة وجمال
أول مصممة عربية
بحرينية
نور محسن
دار
لويس فويتون
البحرين
معرض
حقائب
حلم
شابات
عاصمة الموضة
ميلانو
باريس
جلد
مجوهرات
ماركات عالمية.
التالي
مع الأرزة اللبنانية... إطلالة ملوكية في Miss Universe لمايا أبو الحسن قبل المسابقة النهائية (صور)
بإطلالة أكثر من جريئة من دون حمالة صدر... جينيفر لوبيز تخطف أنفاس معجبيها! (صور)
السابق
مقالات ذات صلة
d-none hideMe
0
منوعات
2023-11-01
معرض "باريس غايمز ويك" لألعاب الفيديو يعود بصيغته الموسعة المعتادة
منوعات
2023-11-01
معرض "باريس غايمز ويك" لألعاب الفيديو يعود بصيغته الموسعة المعتادة
0
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-29
دار حبيقة للأزياء يعكس صورة الابداع والأيادي اللبنانية في عاصمة الموضة Paris Fashion Week
تقارير نشرة الاخبار
2023-09-29
دار حبيقة للأزياء يعكس صورة الابداع والأيادي اللبنانية في عاصمة الموضة Paris Fashion Week
0
منوعات
2023-09-13
تحت عنوان "رمسيس وذهب الفراعنة"... معرض رمسيس الثاني في باريس يستقطب أكثر من 800 ألف زائر!
منوعات
2023-09-13
تحت عنوان "رمسيس وذهب الفراعنة"... معرض رمسيس الثاني في باريس يستقطب أكثر من 800 ألف زائر!
0
فنّ
11:33
دار متروبوليتان في نيويورك تستضيف أوّل عمل أوبرالي بالإسبانية منذ قرن
فنّ
11:33
دار متروبوليتان في نيويورك تستضيف أوّل عمل أوبرالي بالإسبانية منذ قرن
اخترنا لكم
d-none hideMe
0
موضة وجمال
12:36
مع الأرزة اللبنانية... إطلالة ملوكية في Miss Universe لمايا أبو الحسن قبل المسابقة النهائية (صور)
موضة وجمال
12:36
مع الأرزة اللبنانية... إطلالة ملوكية في Miss Universe لمايا أبو الحسن قبل المسابقة النهائية (صور)
0
موضة وجمال
14:37
بإطلالة أكثر من جريئة من دون حمالة صدر... جينيفر لوبيز تخطف أنفاس معجبيها! (صور)
موضة وجمال
14:37
بإطلالة أكثر من جريئة من دون حمالة صدر... جينيفر لوبيز تخطف أنفاس معجبيها! (صور)
0
موضة وجمال
2023-11-16
مايا أبو الحسن تتأهل لنهائيات ملكة جمال الكون...شاهدوا أبرز إطلالاتها! (فيديو)
موضة وجمال
2023-11-16
مايا أبو الحسن تتأهل لنهائيات ملكة جمال الكون...شاهدوا أبرز إطلالاتها! (فيديو)
0
موضة وجمال
2023-11-15
اذا كنت تضعين المكياج يومياً...احذري هذه الأمور وتعرفي على أهم التأثيرات النفسية لهذا الروتين اليومي!
موضة وجمال
2023-11-15
اذا كنت تضعين المكياج يومياً...احذري هذه الأمور وتعرفي على أهم التأثيرات النفسية لهذا الروتين اليومي!
إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
0
فنّ
2023-11-16
ظهرت ببدلة رجاليّة برفقة كايت موس.. ستيفاني عطالله تصدم الجمهور بإطلالتها الذكوريّة (صور)
فنّ
2023-11-16
ظهرت ببدلة رجاليّة برفقة كايت موس.. ستيفاني عطالله تصدم الجمهور بإطلالتها الذكوريّة (صور)
0
فنّ
05:54
الصور الأولى لوالدة نادين الراسي بعد الجلطات المتتالية والشلل النصفي
فنّ
05:54
الصور الأولى لوالدة نادين الراسي بعد الجلطات المتتالية والشلل النصفي
0
منوعات
12:54
أرسل صور جنسية لموظفات... منع شخصية رياضية من التدريب لمدة عام وهذه التفاصيل!
منوعات
12:54
أرسل صور جنسية لموظفات... منع شخصية رياضية من التدريب لمدة عام وهذه التفاصيل!
0
فنّ
03:31
"فضيحة بجلاجل"... دومينيك حوراني وياسمين صبري بالصورة نفسها ورأس مُعدّل... من صاحبة اللقطة الأصلية؟
فنّ
03:31
"فضيحة بجلاجل"... دومينيك حوراني وياسمين صبري بالصورة نفسها ورأس مُعدّل... من صاحبة اللقطة الأصلية؟
بالفيديو
d-none hideMe
0
تقارير نشرة الاخبار
07:54
في الجنوب غارات ليلية على اكثر من منطقة تجددت نهارا
تقارير نشرة الاخبار
07:54
في الجنوب غارات ليلية على اكثر من منطقة تجددت نهارا
0
أخبار لبنان
07:05
نقيب الأطباء: فتح باب التطوّع للأطباء الراغبين في التوجّه إلى غزة لمعالجة الجرحى
أخبار لبنان
07:05
نقيب الأطباء: فتح باب التطوّع للأطباء الراغبين في التوجّه إلى غزة لمعالجة الجرحى
0
أخبار دولية
06:23
نتنياهو: إحتجاز الرهائن في مستشفى الشفاء أحد أسباب دخول الجيش الإسرائيلي
أخبار دولية
06:23
نتنياهو: إحتجاز الرهائن في مستشفى الشفاء أحد أسباب دخول الجيش الإسرائيلي
0
أخبار دولية
02:42
الجيش الإسرائيلي يعثر على جثة جندية رهينة في غزة
أخبار دولية
02:42
الجيش الإسرائيلي يعثر على جثة جندية رهينة في غزة
0
أخبار سياسية
15:16
مخزومي للـLBCI: نحن مع التمديد لقائد الجيش على ان تنتهي مدّة التمديد مع انتخاب رئيس للجمهورية
أخبار سياسية
15:16
مخزومي للـLBCI: نحن مع التمديد لقائد الجيش على ان تنتهي مدّة التمديد مع انتخاب رئيس للجمهورية
0
تقارير نشرة الاخبار
13:29
بعد لقاء طال انتظاره... بايدن يصف الرئيس الصيني بالديكتاتور ويتغزل بسيارته
تقارير نشرة الاخبار
13:29
بعد لقاء طال انتظاره... بايدن يصف الرئيس الصيني بالديكتاتور ويتغزل بسيارته
0
تقارير نشرة الاخبار
13:28
ترقبوا قريبًا.. اتفاق يُنهي الحرب اليمنية؟
تقارير نشرة الاخبار
13:28
ترقبوا قريبًا.. اتفاق يُنهي الحرب اليمنية؟
0
تقارير نشرة الاخبار
13:27
تحت نار القصف جنوباً ...الصوبيات بقيت بلا نار ... فتكدست في المحال
تقارير نشرة الاخبار
13:27
تحت نار القصف جنوباً ...الصوبيات بقيت بلا نار ... فتكدست في المحال
0
تقارير نشرة الاخبار
13:26
ماذا سيفعل الصليب الاحمر الدولي لمساعدة المحاصرين داخل مستشفى الشفاء؟
تقارير نشرة الاخبار
13:26
ماذا سيفعل الصليب الاحمر الدولي لمساعدة المحاصرين داخل مستشفى الشفاء؟
الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
1
اقتصاد
07:09
مصرف لبنان: بات بإمكان هذه الشريحة من المودعين الاستفادة من التعميم 158
اقتصاد
07:09
مصرف لبنان: بات بإمكان هذه الشريحة من المودعين الاستفادة من التعميم 158
2
امن وقضاء
08:10
تطور جديد بشأن قضية انفجار المرفأ
امن وقضاء
08:10
تطور جديد بشأن قضية انفجار المرفأ
3
آخر الأخبار
02:02
إنخفاض في أسعار المحروقات...
آخر الأخبار
02:02
إنخفاض في أسعار المحروقات...
4
منوعات
15:42
اقتحم زفافاً وقتل زوجته وصهره... اليكم ما حصل!
منوعات
15:42
اقتحم زفافاً وقتل زوجته وصهره... اليكم ما حصل!
5
فنّ
03:31
"فضيحة بجلاجل"... دومينيك حوراني وياسمين صبري بالصورة نفسها ورأس مُعدّل... من صاحبة اللقطة الأصلية؟
فنّ
03:31
"فضيحة بجلاجل"... دومينيك حوراني وياسمين صبري بالصورة نفسها ورأس مُعدّل... من صاحبة اللقطة الأصلية؟
6
موضة وجمال
14:37
بإطلالة أكثر من جريئة من دون حمالة صدر... جينيفر لوبيز تخطف أنفاس معجبيها! (صور)
موضة وجمال
14:37
بإطلالة أكثر من جريئة من دون حمالة صدر... جينيفر لوبيز تخطف أنفاس معجبيها! (صور)
7
خبر عاجل
08:19
جعجع: سلوك باسيل يجعل منه عار السياسة اللبنانية بإمتياز
خبر عاجل
08:19
جعجع: سلوك باسيل يجعل منه عار السياسة اللبنانية بإمتياز
8
خبر عاجل
10:04
التيار يرد: يتضح ألا هم لجعجع سوى "النكاية السياسية" والأيام الآتية ستكشف من هو العامل بالأجرة لدى الخارج بالمال والأمن
خبر عاجل
10:04
التيار يرد: يتضح ألا هم لجعجع سوى "النكاية السياسية" والأيام الآتية ستكشف من هو العامل بالأجرة لدى الخارج بالمال والأمن
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
We use
cookies
We use
cookies
to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More