أول مصممة عربية في دار لويس فويتون الشهير في حديث خاص لموقع الـLBCI... تحدّت نفسها فحققت حلمها! (صور)

كشفت الشابة البحرينية المتميزة نور محسن، وهي أول مصممة عربية في دار لويس فويتون، في حديثٍ حصري لموقع LBCI الالكتروني، عن تجربتها الفريدة في مجال الموضة الّتي هي بمثابة حلم للشابات اللواتي تتمنين دخول عالم الموضة الراقي.

وتحدثت نور بدايةً عن الدرب الّتي سلكته للوصول إلى هذا الحلم، عند نيلها شهادة الماجستير أو الدراسات العلية في جامعة Politecnico di Milano في إيطاليا، في مجال تصميم المجوهرات والأكسسوارات الّتي تتضمن المنتجات الجلدية والأحذية والقبعات وغيرها...

وبعد تخرّجها من رحم عاصمة الموضة الإيطالية ميلانو، استلهمت الشابة البحرينية أفكارها من زملائها الطلاب الذين باتوا جزءاً من شركات الأزياء العالمية الضخمة مثل بلغاري وغيرها، قائلةً إنها قررت أن تتحدى نفسها للوصول إلى حلمها فقدّمت سيرتها الذاتية لعددٍ من الشركات وحصلت على عرضين، الاول في بلغاري كمصممة مجوهرات والثاني في لويس فويتون كمصممة سلع جلدية ضمن سلسلة الحقائب الراقية.

وأضافت نور:" لقد اخترت خوض تجربتي في عالم الموضة الواسع مع دار لويس فويتون لأنني أحب مدينة باريس الفرنسية كونها عاصمة الموضة. كما اخترت مجال الجلد لأن لدي معرفة كافية عن المجوهرات فقررت أن أزيد معرفتي عن الحقائب".

وتابعت: "مع دار لويس فويتون، تمكنت من العمل على مجموعتي خريف وشتاء 2023 الّتي تم إطلاقها في الوقت الحالي وموجودة في الأسواق بالفعل، وربيع 2024، الأمر الّذي يجعلني سعيدة جداً".

كما عملت نور محسن على أنواع الحقائب Special Edition وأهمها مجموعة رمضان الّتي سيتم إطلاقها خلال العام الجاري. وقالت: "مع الخبرة الّتي اكتسبتها أصبحت متخصصة في المنتجات الراقية وبالتالي أحمل أفكارًا جديدة في هذا المجال بسبب تجربتي السابقة في المجوهرات".

وكشفت نور أنه عند بداية مسيرتها المهنية كانت مقيمةً في باريس ولكنها قررت التنقل بين البحرين وباريس، وأصبحت تمضي معظم أوقاتها في بلدها "لأسباب شخصية".

أما بالنسبة لآخر أعمالها، فقد ابتكرت نور محسن مجموعة جديدة للمرة الأولى مُخصصة لمعرض المجوهرات القائم حالياً في البحرين في منطقة السيف بالمنامة. ولدى المجموعة طبعة خاصة حصرية للمعرض فقط ومستوحاة من "المجلس الأعلى للمرأة في البحرين".

وقالت: "الفكرة الّتي أحاول إيصالها من خلال مجموعتي هي التشديد على تطوير الحاضر والاستعداد لمستقبل أفضل أكثر من الماضي الّذي يتضمن تاريخ بلادنا وتراثنا وحضارتنا، الأمر الّذي تعلّمته من ميلانو".

وختمت الشابة البحرينية حديثها بالقول: "أريد شخصياً تسليط الضوء على قدراتي الذاتية وليس فقط باعتباري الشابة الّتي تعمل في دار لويس فويتون. ولهذا السبب أردت التركيز على رحلتي بأكملها من البداية حتى النهاية، مضيفةً تجربتي الفريدة مع الدار العالمية واستوديو التصميم الذي امتلكته مؤخراً وكل الأشياء الذي أريد تحقيقها في المستقبل".