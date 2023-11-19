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مايا أبو الحسن في كواليس حفل ملكة جمال الكون: "حاولت نشر صورة لبنان الجميلة"... ورسالة شكر مؤثرة إلى محبيها (فيديو)
موضة وجمال
2023-11-19 | 06:17
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مايا أبو الحسن في كواليس حفل ملكة جمال الكون: "حاولت نشر صورة لبنان الجميلة"... ورسالة شكر مؤثرة إلى محبيها (فيديو)
أطلّت مايا على متابعيها عبر خاصية القصص القصيرة على إنستغرام ليل حفل انتخاب ملكة جمال الكون لعام 2023 في السالفادور الّذي بُث عبر شاشة الـLB2 فجر الأحد، بكلمات مؤثرة من القلب.
وفي مرحلة نصف النهائية من المسابقة الجمالية، تأهلّت 20 مشتركة ضمن الـTop20 وهنّ بورتو ريكو، نيكاراغوا، كاميرون، نيبال، الولايات المتحدة الأميركية، كولومبيا، أستراليا، الفيليبين، البرتغال، أميركا الجنوبية، السالفادور، ناميبيا، تايلند، الهند، شيلي، جامايكا، إسبانيا، بيرو، فنزويلا، باكستان.
وبعد مرور المتأهلات في لباس البحر، نشرت اللبنانية مايا أبو الحسن مقطع فيديو عبر حسابها الرسمي على إنستغرام شكرت فيه محبيها، قائلةً: "مرحبا جميعاً أريد أن أتوجه بالشكر والامتنان الجزيل على كل كلمة جميلة تلقيتها والدعم القوي".
وأضافت: "على الرغم من عدم تأهلّي في المراحل المتقدمة إلا أنكم لا تزالون تشجعونني وتعبرون لي عن شعوركم بالفخر... بفضلكم وبفضل المحبة الّتي قدمتوها لي أنا لا أشعر بالحزن صدقاً".
وتابعت مايا: "أنا سعيدة جداً وممتنة للمحبة الّتي أظهرتموها لي... hard luck for Lebanon, hard luck for me ولكن الحمدلله على كلّ شيء".
وختمت مايا أبو الحسن بالقول: "لقد استمتعت خلال هذه التجربة الرائعة وحاولت بقدر استطاعتي أن أنشر معلومات عن لبنان وجماله... شكراً جزيلاً مرة أخرى وأحبّكم جميعاً".
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