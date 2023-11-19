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كالأميرات... هكذا بدت المتأهلات "بفساتين السهرة" في حفل ملكة جمال الكون (فيديو)
موضة وجمال
2023-11-19 | 06:48
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كالأميرات... هكذا بدت المتأهلات "بفساتين السهرة" في حفل ملكة جمال الكون (فيديو)
برزت 84 شابة من كلّ أنحاء العالم في حفل انتخاب ملكة جمال الكون لعام 2023 الّذي تم بثه عبر شاشة الـLB2، حيث تأهلّت 20 منهنّ في المرحلة النصف النهائية مع مرورهنّ في لباس السباحة.
كما تمكنت 10 من المشتركات من التأهل لمرحلة "مسابقة فساتين السهرة"، حيث استعرضت كلّ منهنّ الفساتين الراقية على عزف وغناء النجم العالمي جون ليجند.
ويُذكر أن 3 مشتركات تأهلّن إلى المرحلة الأخيرة وهنّ ملكة جمال أستراليا وتايلند، مع فوز ملكة جمال نيكاراغوا بتاج "ملكة جمال الكون" لعام 2023 للمرة الأولى.
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مايا أبو الحصن.
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