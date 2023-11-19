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السؤال الموحد حسم النتيجة النهائية... كيف أجابت المشتركات في حفل ملكة جمال الكون؟

موضة وجمال
2023-11-19 | 07:59
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السؤال الموحد حسم النتيجة النهائية... كيف أجابت المشتركات في حفل ملكة جمال الكون؟
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السؤال الموحد حسم النتيجة النهائية... كيف أجابت المشتركات في حفل ملكة جمال الكون؟

شاركت 84 حسناء من كلّ أنحاء العالم في مسابقة ملكة جمال الكون لعام 2023 الّتي أقيمت في السلفادور، وتم بثها عبر شاشة الـLB2 فجر الأحد.
 
وبعد تأهلّ عدد من المشتركات على دفعات، اختارت اللجنة المؤلفة من شخصيات عالمية 3 شابات لخوض المرحلة الأخيرة وهنّ نيكاراغوا، تايلند، وأستراليا.
 
وبعد اختيار الـTop5، خضعت الفتيات المتأهلات لمرحلة "السؤال الموحد" الّذي جاء على النحو التالي: "لو كان بإمكانك أن تعيشي سنة واحدة مكان امرأة أخرى من ستختارين ولماذا؟".
 
بدورها، أجابت التايلاندية أنطونيا بورسيلد، الوصيفة الأولى لملكة جمال العالم لعام 2023 "سأختار مالالا يوسفزاي لأنني أعرف الصعوبات التي كان عليها أن تتعامل معها للوصول إلى ما هي عليه الآن".
 
أما الوصيفة الثانية، أي ملكة جمال أستراليا، فاختارت والدتها كونها مثالها الأعلى في الحياة.
 
وأدّى جواب الشابة Sheynnis Palacios إلى فوزها باللقب، وقالت الآتي: "سأختار ماري ولستونكرافت (كاتبة بريطانية مناضلة للنسوية) لأنها فتحت الفجوة وأعطت الفرصة للعديد من النساء. وما سأفعله هو أنني أريد أن يتم فتح فجوة الدخل المالي حتى تتمكن النساء من العمل. واخترن العمل في أي مجال بسبب عدم وجود قيود على النساء. كان ذلك في عام 1750. والآن في عام 2023، نحن نصنع التاريخ".
 
 

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